Aksaraylı öğrencilerden matematik olimpiyatında büyük başarı

(AKSARAY) - Haber: Kemal Onur ATALAY

Aksaraylı 6 öğrenci, Türk Dünyası Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda elde ettikleri derecelerle Türkiye'yi gururlandırdı. Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen yarışmada öğrenciler dünya şampiyonluğu, altın, gümüş ve mansiyon ödülleri kazandı.

Aksaraylı öğrenciler, Türk Dünyası Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda dünya şampiyonluğu başta olmak üzere önemli dereceler elde etti. Şimdiki hedeflerini Berlin'de düzenlenecek Einstein Matematik Olimpiyatı finali olarak belirleyen öğrencilerin aileleri de çocukları için destek istedi.

Matematik öğretmeni Elif Tanış, öğrencilerin Türkiye Matematik Yarışması'ndaki başarılarının ardından Bakü'deki olimpiyata katıldığını belirterek, "Biz Aksaray'da altı kişilik olimpiyat takımımızla önce Türkiye Matematik Yarışması'na girdik. Öğrencilerimiz burada aldıkları derecelerle büyük finale katılmaya hak kazandılar. 2-6 Temmuz arasında Bakü'de düzenlenen Türk Dünyası Uluslararası Matematik Olimpiyatları'na katıldık. Bir altın madalya ile dünya şampiyonluğu elde ettik. Bunun yanı sıra bir altın madalya, üç gümüş ve iki mansiyon ödülüyle yurdumuza döndük. Bu, Aksaray için çok büyük bir başarıdır" dedi.

Öğrencilerin uluslararası düzeyde yarışabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade eden Tanış, matematik olimpiyatlarının akademik kariyer açısından önemli bir basamak olduğunu söyledi. Tanış, ekim ayında Berlin'de düzenlenecek Einstein Matematik Olimpiyatı finaline de katılmayı hedeflediklerini belirtti.

"MADDİ MANEVİ DESTEĞE İHTİYAÇ VAR"

Öğrenci velilerinden Gizem Öztürk Atlı ise uluslararası yarışmaların maddi açıdan zorlayıcı olduğunu belirterek, "Çocuklarımız büyük bir başarı elde etti. Hem maddi hem manevi desteğe ihtiyaçları var" diye konuştu.

Dünya şampiyonu Betül Tanış, Türk bayrağını uluslararası bir organizasyonda dalgalandırmanın gurur verici olduğunu belirterek matematik alanında ilerlemek istediğini söyledi. Dünya ikincisi Azra Tanış ve diğer öğrenciler de elde ettikleri başarıların ardından yeni hedeflerinin daha büyük dereceler olduğunu ifade etti.

"SATRANÇLA BİRLİKTE ŞU ANA KADAR 96 MADALYAMIZ OLDU"

Matematiğe olan ilgisinin 4-5 yaşlarındayken başladığını, bu ilgiyi ilk olarak annesinin fark ettiğini belirten Betül Tanış, "İkinci sınıfta annemin yönlendirmesiyle olimpiyatlara katılmaya başladım. İkizimle birlikte dereceler yaptıkça daha çok çalıştık. Böylece madalyalarımız oldu. Benim bir de satranca çok ilgim var. Beş yaşından beri lisanslı sporcuyum. Satrançla birlikte şu ana kadar 96 madalyamız oldu. Bunların 60'ı filan olimpiyat madalyası" diye konuştu.

"İSMİMİ GÖRDÜĞÜMDE ÇOK HEYECANLANDIM"

Dünya matematik ikincisi Azra Tanış ise 4-5 yaşlarında matematikle tanıştığını ve ilgisi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"4-5 yaşlarında sayılara ve matematiğe çok büyük ilgim vardı. Annem bunu keşfetti. Sonra ikinci sınıfta matematik olimpiyatlarına katılmaya başladık. Bir yanlış yaparak gümüş madalya aldım. Çok mutlu oldum. Kardeş ülkemizde Türk bayrağını dalgalandırmak benim için gurur vericiydi. İsmimi gördüğümde çok heyecanlandım. Çok emek verdim. Harvard Üniversitesi'nde ben de Math 55 bölümünü okumak istiyorum ikizimle birlikte. Gerçekten çok zorlayıcı bir matematik bölümü. Ben de zoru seviyorum, çalışmayı da çok seviyorum. O yüzden Harvard Üniversitesi'nde okumak istiyorum."

"ÜNİVERSİTEYİ YURT DIŞINDA OKUMAYI PLANLIYORUM"

Olimpiyatlarda madalya alan Hilal Rüzgar, üçüncü sınıfta annesinin yönlendirmesiyle matematiğe yöneldiğini belirterek, şunları söyledi:

"İlk başta daha kolay olimpiyatlara katıldım. Daha sonra kapasitemin yettiğini düşündüm ve kendimi geliştirdim. Yani daha çok soru çözmeye başladım. Bu şekilde de gelişti. Şehrimizi hem de ülkemizi temsil ettiğim için gerçekten çok onurluyum, onur duydum, çok gurur duydum. Gelecekte de ben yazılım mühendisliği okumak istiyorum. 500 tam puan yapıp güzel bir lisede, ondan sonrasında da direkt üniversiteyi Avrupa'da veya yurt dışında okumayı planlıyorum."

"TÜRKİYE'DE ŞAMPİYON, DÜNYADA İKİNCİ OLDUM"

Türkiye matematik şampiyonu Sertuğ Yasir Yeğen ise, "Türkiye'de şampiyon, dünyada ikinci oldum. Çok mutluyum, biraz da üzgünüm. Çünkü sadece bir yanlışım çıkmıştı ve ben dünya birinciliği bekliyordum. Annem küçük yaşlarda başlatmıştı matematiğe. Sonra benim de ilgim artınca böyle olimpiyatlara başladık. Olimpiyat olarak 10-12 olimpiyata katıldım. 20-21 madalyam var. Tarihe de adımı altın harflerle kazımayı düşünüyorum. İleride yazılım mühendisliği okumak istiyorum" dedi.

"SAHNEDE BAYRAĞIMI DALGALANDIRMAK BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Mansiyon ödülü alan Gülsima Atlı da, "Matematiğe ilgim açıkçası annem beni olimpiyatlara sokmaya başladığında başladı. Şimdi matematik biraz daha eğlenceli. Olimpiyatlara girdiğimden okuldaki matematik dersi daha kolay geliyor. Eğer ki Fen Lisesi gibi güzel bir lise kazanabilirsem orada okumayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Mansiyon ödülü alan 8 yaşındaki Mustafa Kemal Atlı ise, "Madalya almadan önce sahneye çıkacağımdan hiç emin değildim. İlk önce madalyaların tanıtımı başladı, sahneye çağrılma merasimi başlatıldı. Ben de baktığımda orada adımı görünce şaşırdım. Sahneye çıkmayı bekledim ve orada bayrağımızı dalgalandırmak beni çok mutlu etti" dedi.

Kaynak: ANKA