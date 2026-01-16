Haberler

Aksaray'ın yeni valisi Murat Duru görevine başladı

Aksaray Valiliği görevine atanan Vali Murat Duru görevine başladı.

Aksaray Valisi Murat Duru için karşılama töreni düzenlendi. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Valilik önünde gerçekleştirilen karşılama törenine tüm daire müdürleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum örgütü başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kendisini karşılayan herkesle tek tek tokalaşan Vali Duru karşılama töreninin ardından bir basın açıklaması yaptı. Vali Duru, "Aksaray gibi tarih ve medeniyetimizin en önemli merkezlerinden biri olan, her köşesinde Anadolu Selçuklu Devleti'nden izler ve eserler barındıran güzide şehrimizin valiliği görevine şahsımı layık görmeleri sebebiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Üstlendiğim görevimin Orta Anadolu'nun kalbi olan Aksaray'ımız için hayırlara vesile olmasını mevlamdan niyaz ediyorum. İçerisinde barındırdığı kültürel ve tarihi mirasıyla medeniyetimizin önemli merkezlerinden biri olan, aynı zamanda eşsiz doğal güzellikleriyle ülkemizin incisi konumundaki Aksaray'da sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve şeref duyduğumu özellikle ifade etmek isterim. Güvenine layık olmaya çalışacağımız Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, devlet kapısı hacet kapısıdır, umut kapısıdır. Valilik, yalnızca evrak işlerinin yürütüldüğü bürokratik bir makam değildir. Bu anlayışla, çalışma arkadaşlarımla beraber insan odaklı, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, güler yüzlü, şefkatli ve milletin hizmetinde bir yönetim anlayışıyla vatandaşlarımız ile her daim hemhal olacağız" dedi. - AKSARAY

