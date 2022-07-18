Aksaray E90 Karayolu Esnafı: "Ankara-Niğde Otobanı Binlerce Kişiyi İşsiz Bırakacak"

KEMAL ONUR ATALAY

Türkiye'nin doğusu ile batısını bağlayan, tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan Aksaray'ın, bugüne kadar en işlek karayolu E90'da hizmet veren tesisler, Ankara -Niğde Otobanının açıldığı 2020 yılı aralık ayından beri geçen araç sayısının azalması nedeniyle kepenk indirecek seviyeye geldi. İşletme sahipleri, "12 bin kişinin ekmek yediği bu yolda zarar ettiğimiz için binlerce insan işsiz kalacak" dedi.

Aksaray'ın içinden geçen E90 karayolunun artık navigasyon cihazlarında alternatif güzergah olarak bile gösterilmemesi nedeniyle bayramda ve gurbetçi mevsiminde boş kalan tesislerde çalışan binlerce kişi, işsiz kalmanın eşiğine geldi. E90 Karayolu üzerindeki tesislerin hizmet vereceği araçların Ankara-Niğde Otobanını tercih etmesi nedeniyle zarar eden işletmelerde çalışan 3 bin personelin içine düştüğü durumu işletme sahipleri duyurdu.

"İŞLETMELER ZARAR EDİYOR"

E90 karayolu üzerinde bir dinlenme tesisini işleten Osman Yılmaz yeni yapılan Ankara-Niğde otobanının fiyat indirimi, radarın kaldırılması ve hız sınırının 154'e çıkarılması ile cazip hale getirildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Günlük 35 -40 bin aracın kullandığı bu yoldan bugün 6 bin araç zor geçiyor artık. Bu karayolu yeni yapılan Ankara- Niğde otobanı nedeniyle bitme noktasına geldi. Bu yol üzerinde 6 adet dinlenme tesisi, 30'a yakın kamyoncu, TIR'cı tesisi ve küçük sanayi esnafı hizmet veriyor. Yaklaşık 3 bin insan çalışıyor bu güzergahta. Tüm işletmeler zarar ediyor. Otoyolun açılışından önce bayramlarda tesislerimizde iğne atsan yere düşmezdi. Bugün işletmeler zarar ediyor. Bu da çalışan sayılarının azaltılacağını gösteriyor. Geçmişte Aksaray'ın içinde kuyruklar oluyordu şimdi ise trafik lambaları bomboş."

"NAVİGASYONDA ALTERNATİF YOL BİLE DEĞİLİZ"

"Bu yıl yolda gurbetçi aracı dahi görmedim. Normalde her sene gurbetçiler nedeniyle hareketlilik olurdu. Bu sene bu yolda gurbetçi arabası görmedim. Navigasyonda İstanbul'dan yol araması yapıldığında alternatif yol olarak bile göstermiyor. Direkt Ankara Niğde otoyolunu kullandırıyor. Bu çok büyük bir darbe oldu. Gelecek yılları düşünemiyorum. Bu yol boyundaki tesis işleri artık bitti."

"BOLU DAĞI'NDAKİ İŞLETMELERLE AYNI KADERİ PAYLAŞTIK"

"Otoban yapılmasına karşı değiliz. Bu hizmet yapılırken bu yol güzelleştirilebilirdi. Burada çalışan insanlar, işletmeler düşünülebilirdi. Bize hiçbir şekilde sorulmadı ve kaderimize terk edildik. Yanımızda o kadar insan çalıştırıyoruz ve ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz."

Yılmaz daha sonra Niğde-Ankara otobanındaki bir dinlenme tesisine giderek tesisteki kalabalığı gösterdi. Tesiste sıra oluştuğuna dikkat çeken Yılmaz, "Buradaki müşteriler Aksaray'ımıza para bırakacak müşterilerdi. Bu otoban nedeniyle Aksaray E90 karayolundaki çalışanlar aileleriyle birlikte 12 bin kişi işsiz ekmeksiz kalacak. Garson adam OSB'de tornacılık yapamaz, çünkü o işi bilmiyor. Üretimde çalışamaz. Buralardan ekmek yiyen insanlar ne yapacak. Biz bu işletmelere yatırım yaptık. Başka sektörlerde iş yapmasak ayakta duramayız. Hala da durmaya çalışıyoruz."

"OTOBAN BİZİ BİTİRDİ ŞİMDİ ÇEVRE YOLU YAPACAĞIZ DİYORLAR"

E90 karayolu'nda TIR'lara hizmet veren bir tesisi işleten Ünal Bacıt ise tesisinin mülk sahibi olduğunu ve nakliye işleri yapmasa tesisi mandıraya çevireceğini söyledi. "Otoban yapıldı Aksaray'ımızın haysiyeti bitti" diyen Bacıt gündeme getirilen yeni çevre yolu nedeniyle daha da zor günlerin yaşanacağına dikkat çekerek, "Tesislerin tümü kapanmak üzere. Yerel yönetimler, milletvekillerimiz ile yeni çevre yolu geçirme sözleri veriyor. Taşpınar, Armutlu, İncesu, Yeşilova, Irgıl, Acıpınar'dan geçeceği söyleniyor, çok üzgünüz. Bundan sonra tesislerimizi ya mandıraya çevireceğiz ya da kapatacağız. Bu tesisin aylık gideri 150 bin kazancımız 120 bin lirayı geçmez her ay 30 bin lira zarar ediyorum. Araçlarım olmasa bu tesis çoktan kapanırdı. İşletme sahibiyim, kiracıların ne yaptığını da hiç bilmiyorum" diye konuştu.

ANKA / Yerel