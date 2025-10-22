Aklıma Bir Fikir Geldi Yarışması Erzurum'da Başlıyor

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı katkıları ile düzenlenen üniversiteler arası "Aklıma Bir Fikir Geldi" adlı ve "Fikri Mülkiyete Duyarlılık Telif 2.0" amaçlı İletişim Fikirleri Yarışması etkinliklerinin üniversiteler bölümü ilk durağı Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde 23 Ekim 2025 Perşembe günü gerçekleşecek.

Üniversitelerin tüm fakülteleri ile ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören tüm öğrenciler eserleri ile yarışmaya katılabilecekler. Yarışma toplumda telif bilincini arttırmaya yönelik "Aklıma Bir Fikir Geldi" sloganı kapsamında, kamuoyunun "Fikri Mülkiyete Duyarlılık Telif 2.0" konusunda uyarılmasını ve sektörel bilincin geliştirilmesi amaçlanıyor. İletişim fikirleri geliştirilmesi için Radyo, Televizyon, Gazete/Dergi, Yeni Medya, Çizgi Film / Animasyon ve Açıkhava kategorilerinde yayınlanacak ve uygulanabilecek nitelikte, eserler kabul edilecek.

Atatürk Üniversitesi'ndeki program kapsamında; "Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku" konulu konferans-paneli gerçekleştirilecek. Programın açılış konuşmalarını; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, RATEM Yönetim Kurulu Başkanı M. Aydın Şerbetçioğlu, Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu yapacak. Moderatörlüğünü RATEM Bilişim A.Ş Genel Müdürü Yusuf Gürsoy' un yapacağı panelde ise; Yargıtay 7. Ceza Dairesi Üyesi Erdoğan İshakoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Uzmanı Olcay Hayta, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Şengül ve RATEM Bilim Teknik Kurulu Üyesi Mesut Gülrek sunum yapacak.

Etkinlikle ilgili olarak RATEM tarafından yapılan açıklamada, tüm üniversite öğrencilerinin etkinlik programlarına katılmaya ve 05 Aralık 2025 tarihine kadar yarışma için eser üretmeye davet edildi.

Ayrıca yarışmada Birleşmiş Milletler- Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü- WİPO özel ödülü verileceği ve yarışmayla ilgili olarak detaylı bilgiye www.aklimabirfikirgeldi.org adresinden ulaşılabileceği belirtildi. - ERZURUM