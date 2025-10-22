Haberler

Aklıma Bir Fikir Geldi Yarışması Erzurum'da Başlıyor

Aklıma Bir Fikir Geldi Yarışması Erzurum'da Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) tarafından düzenlenen üniversiteler arası 'Aklıma Bir Fikir Geldi' İletişim Fikirleri Yarışması'nın ilk durağı 23 Ekim 2025'te Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde gerçekleşecek. Yarışma, telif bilincini artırmayı hedefliyor.

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı katkıları ile düzenlenen üniversiteler arası "Aklıma Bir Fikir Geldi" adlı ve "Fikri Mülkiyete Duyarlılık Telif 2.0" amaçlı İletişim Fikirleri Yarışması etkinliklerinin üniversiteler bölümü ilk durağı Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde 23 Ekim 2025 Perşembe günü gerçekleşecek.

Üniversitelerin tüm fakülteleri ile ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören tüm öğrenciler eserleri ile yarışmaya katılabilecekler. Yarışma toplumda telif bilincini arttırmaya yönelik "Aklıma Bir Fikir Geldi" sloganı kapsamında, kamuoyunun "Fikri Mülkiyete Duyarlılık Telif 2.0" konusunda uyarılmasını ve sektörel bilincin geliştirilmesi amaçlanıyor. İletişim fikirleri geliştirilmesi için Radyo, Televizyon, Gazete/Dergi, Yeni Medya, Çizgi Film / Animasyon ve Açıkhava kategorilerinde yayınlanacak ve uygulanabilecek nitelikte, eserler kabul edilecek.

Atatürk Üniversitesi'ndeki program kapsamında; "Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku" konulu konferans-paneli gerçekleştirilecek. Programın açılış konuşmalarını; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, RATEM Yönetim Kurulu Başkanı M. Aydın Şerbetçioğlu, Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu yapacak. Moderatörlüğünü RATEM Bilişim A.Ş Genel Müdürü Yusuf Gürsoy' un yapacağı panelde ise; Yargıtay 7. Ceza Dairesi Üyesi Erdoğan İshakoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Uzmanı Olcay Hayta, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Şengül ve RATEM Bilim Teknik Kurulu Üyesi Mesut Gülrek sunum yapacak.

Etkinlikle ilgili olarak RATEM tarafından yapılan açıklamada, tüm üniversite öğrencilerinin etkinlik programlarına katılmaya ve 05 Aralık 2025 tarihine kadar yarışma için eser üretmeye davet edildi.

Ayrıca yarışmada Birleşmiş Milletler- Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü- WİPO özel ödülü verileceği ve yarışmayla ilgili olarak detaylı bilgiye www.aklimabirfikirgeldi.org adresinden ulaşılabileceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş'in evliliği ihanet yüzünden mi bitti? İddialar sonrası açıklama geldi

Ünlü türkücüden yasak aşk ve otel iddialarına yanıt
Çağlar Ertuğrul'dan bornozlu fotoğraf açıklaması: Oltaya gelenler olmuş

Bornozlu kare ortalığı karıştırdı, işin aslı çok geçmeden netleşti
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş

Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş
Ebru Gündeş'in evliliği ihanet yüzünden mi bitti? İddialar sonrası açıklama geldi

Ünlü türkücüden yasak aşk ve otel iddialarına yanıt
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
Öğrencisinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı

Öğrencisine kabusu yaşatan öğretmen tutuklandı
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı: Küresel güveni zedeliyor

Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
61 yaşındaki Sadettin Saran'dan gövde gösterisi

Ne yapıyorsunuz Sadettin Bey?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.