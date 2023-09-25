Akdenizli muhtarlar Gaziantep'i gezdi

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesine bağlı mahallelerin muhtarları, eşleriyle birlikte tarihi, kültürel, doğal ve turistik zenginlik ve güzellikleri ile Türkiye'nin en güzel kentlerinden biri olan Gaziantep'i gezdi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesine bağlı mahallelerin muhtarları, eşleriyle birlikte tarihi, kültürel, doğal ve turistik zenginlik ve güzellikleri ile Türkiye'nin en güzel kentlerinden biri olan Gaziantep'i gezdi.

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün organize ettiği tarih, doğa ve kültür gezileri devam ediyor. Bugüne dek binlerce kadın ve gencin katıldığı gezilerin son katılımcısı Akdeniz ilçesinin mahalle muhtarları ile eşleri oldu. Şahinbey Belediyesinin de katkı sunduğu gezide muhtarlar, eşleri ile birlikte Gaziantep'in tarihi, kültürel, doğal zenginliklerini ziyaret etme şansı buldu. Gaziantep'in en güzel müzelerini, tarihi mekanlarını ve çarşılarını gezip gören muhtarlar, kendilerine bu sürprizi yapan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve ekibine teşekkür etti.

"Çok güzel bir gezi oldu"

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı İbrahim Koca ise "Bizler için Gaziantep gezisini düzenleyen Gültak Başkanımıza, ekibine ve burada bizleri karşılayıp yardımcı olan Şahinbey Belediyesi yetkililerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kiremithane Mahalle Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Gülgen de "Gültak Başkanımız ve ekibinin desteğiyle bugün Gaziantep'te Şahinbey Belediyesine misafir olduk. Hepimiz için çok güzel bir gezi oldu. Yaklaşık 50 mahalle muhtarı olarak eşlerimizle birlikte geziye geldik. Hem Gültak Başkanımıza hem de burada bizimle yakından ilgilenen Şahinbey Belediyesi personeline çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bugün, bizim için güzel bir gün oldu" diyen Camişerif Mahalle Muhtarı Derin Günüç ise "Uzun süre sonra Mersin dışına çıkıp oksijen aldık. Kendi memleketim olması dolayısıyla da ayrıca mutluyum. Şahinbey Belediyesine de teşekkür ediyorum, bize güzel bir katkıda bulundu. Belediye Başkanımız Mustafa Gültak'a ayrıca teşekkür ederim. Gaziantep'i, eşlerimiz ve muhtar arkadaşlarımızla birlikte daha farklı bir gözle görmüş olduk" ifadelerini kullandı. - MERSİN