Akdeniz'de 5 Büyüklüğünde Deprem!

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Akdeniz olan 5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin Datça'nın 188,73 kilometre uzağında ve 7,37 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, merkez üssü Akdeniz olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesine 188,73 kilometre uzaklıktaki depremin 7,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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