Akdeniz Belediyesinden gençlere Çanakkale ve Kapızlı gezisi - Haberler

Akdeniz Belediyesi, düzenlediği kültür, tarih gezileri ve yaz kampları çerçevesinde, gençler için iki ayrı etkinlik gerçekleştiriyor. Bir öğrenci grubu Kapızlı kampı için yola çıkarken, diğer bir grup ise Çanakkale Turu çerçevesinden Mersin'den hareket etti.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin; yaz mevsimiyle birlikte ilçede yaşayan kadınlar ve gençlere yönelik olarak düzenlediği kültür ve tarih gezileri ile çocuklara yönelik eğlenceli ve renkli etkinliklerle dolu yaz kampları hız kazandı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, geçen haftalarda ilçe sınırları içindeki liselerde organize edilen "Dünden Bugüne Mersin" adlı tarih ve kültür söyleşisine katılan öğrenciler arasından yapılan çekilişi kazananlar; Türkiye'nin en güzel illerinden biri olan, medeniyetlere ev sahipliği yapmış, gastronomi, tarih ve kültür şehri Hatay'ı gezme ve her yönüyle tanıma fırsatı buldu.

Silifke Kapızlı Kampı, Çanakkale Turu

Akdeniz Belediyesi, ayrıca 2003-2011 arası yaş grubu gençler için Silifke Kapızlı'da 3 gece 4 gün sürecek olan eğlence dolu bir yaz kampı da hazırladı. Kampa gidecek 90 öğrenci, yolculuk için belediye binası önünde hazırlanan otobüslere binerek, Silifke'ye doğru hareket etti. Kampa katılacak gençleri, Akdeniz Belediye Başkanvekili Celal Kurt ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Uçar uğurladı.

Öte yandan, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü organizesinde de yine Akdeniz ilçesi sınırlarında yaşayan 16-22 yaş aralığındaki 40 genç kız da otobüslerle Çanakkale Turu için yola çıktı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel