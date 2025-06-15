Akdağ'ın Zirvesinde Bahar Şöleni: Fuşya Renkli Çiçekler

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Akdağ'ın Zirvesinde Bahar Şöleni: Fuşya Renkli Çiçekler
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Erzurum'un Olur ilçesindeki 2.500 rakımlı Akdağ, baharın gelişiyle fuşya renkli geben çiçekleriyle adeta renklendi. Doğaseverlere muhteşem manzaralar sunan dağ, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Akdağ'ın zirvesinde çiçeklerin görsel şöleni

ERZURUM - Erzurum'un Olur ilçesinde 2 bin 500 rakımlı Akdağ, bu günlerde zirvesini fuşya renginde açan geven çiçekleriyle adeta büyülüyor. Dağın doruklarında açan çiçekler, doğaseverler için etkileyici bir manzara sunuyor.

Olur'un en yüksek noktası olan Akdağ, bahar aylarının gelişiyle birlikte doğanın renk cümbüşüne ev sahipliği yapıyor. Zirvede açan fuşya renkli geven çiçekleri, hem renkleri hem de dağın eşsiz manzarasıyla birlikte görsel bir şölen oluşturuyor.

Akdağ'ın zirvesine yürüyen doğasever Öner Elibol, izlenimlerini şu sözlerle paylaştı: "Bugün Akdağ'ın zirvesine yürüdük. Muhteşem bir manzarası var. Burası zaman zaman hava bozduğunda bulutların üzerinde kalıyor, sanki uçaktan aşağıya bakıyor gibisin. Doğaseverlere mutlaka tavsiye ederim. 2.500 rakımda gevenlerin açtığı fuşya renkli çiçekler ise tam bir şölen oluşturmuş. İnanılmaz bir görüntü."

Doğanın sunduğu bu eşsiz manzara, bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekerken, doğa fotoğrafçıları için de önemli bir çekim noktası haline geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DURSUN MURAT AYDIN - Yerel
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