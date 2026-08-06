Düzce Valisi Makas, Akçakoca'daki 300 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatını İnceledi

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, Akçakoca'da yapımı süren 300 kişilik öğrenci yurdu inşaatını inceledi.

Vali Mehmet Makas, Akçakoca ilçesinde yükseköğrenim öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla yapımı devam eden 300 yatak kapasiteli öğrenci yurdu inşaatında incelemelerde bulundu.

İnceleme programına Akçakoca Kaymakam Vekili ve Yığılca Kaymakamı Mustafa Talha Aydın, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç katıldı.

Yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Mehmet Makas, inşaat sürecinin planlanan takvim doğrultusunda hızlandırılması gerektiğini belirterek, yurdun yeni eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi yönünde talimat verdi.

Tamamlandığında 300 öğrenciye modern ve konforlu barınma imkanı sunacak olan yurt, Akçakoca'da yükseköğrenim gören öğrencilerin barınma kapasitesine önemli katkı sağlayacak. Projenin, öğrencilerin güvenli ve kaliteli bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri adına büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı