Haberler

Düzce Valisi Makas, Akçakoca'daki 300 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatını İnceledi

Düzce Valisi Makas, Akçakoca'daki 300 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatını İnceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Valisi Mehmet Makas, Akçakoca'da yükseköğrenim öğrencileri için yapımı süren 300 yatak kapasiteli öğrenci yurdu inşaatında incelemelerde bulundu. Vali, yüklenici firmadan çalışmaların son durumu hakkında bilgi alarak inşaatın hızlandırılması ve yeni eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi talimatını verdi. Tamamlandığında öğrencilere modern ve konforlu barınma imkanı sunacak yurt, bölgedeki barınma kapasitesine önemli katkı sağlayacak.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, Akçakoca'da yapımı süren 300 kişilik öğrenci yurdu inşaatını inceledi.

Vali Mehmet Makas, Akçakoca ilçesinde yükseköğrenim öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla yapımı devam eden 300 yatak kapasiteli öğrenci yurdu inşaatında incelemelerde bulundu.

İnceleme programına Akçakoca Kaymakam Vekili ve Yığılca Kaymakamı Mustafa Talha Aydın, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç katıldı.

Yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Mehmet Makas, inşaat sürecinin planlanan takvim doğrultusunda hızlandırılması gerektiğini belirterek, yurdun yeni eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi yönünde talimat verdi.

Tamamlandığında 300 öğrenciye modern ve konforlu barınma imkanı sunacak olan yurt, Akçakoca'da yükseköğrenim gören öğrencilerin barınma kapasitesine önemli katkı sağlayacak. Projenin, öğrencilerin güvenli ve kaliteli bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri adına büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Çerçeve yasa'dan kimler faydalanamayacak? Bakan Gürlek açıkladı

'Çerçeve yasa'dan kimler faydalanamayacak? bakan Gürlek açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek

Terörsüz Türkiye teklifinin ardından Erdoğan'dan sürpriz görüşme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

500 tam puan alan LGS birincisi Umut ilk tercihine yerleşti

500 tam puan alan Umut'un tercihi belli oldu
Görüntü Türkiye'den! Canına kıymak isterken hiç beklemediği bir şey oldu

Görüntü Türkiye'den! 8 katlı apartmanın 7. katında...

Real Madrid'den 140 milyon euroluk dev transfer

Real'e tam 140 milyon euroluk yıldız aldırdı

Japonya'da bir kadın alışveriş tutkusunun kurbanı oldu: Bunu kimse tahmin edemezdi

Alışveriş tutkusunun kurbanı oldu: Olacakları kimse tahmin edemezdi
Kan donduran görüntü! Bir hayvan kendi türüne bunu nasıl yapar?

Kendi türüne yaptığına bakın

Tekirdağ'da zincirleme kaza: Ortalık savaş alanına döndü, onlarca yaralı var

Ortalık bir anda savaş alanına döndü: Onlarca yaralı var
Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti

Aziz başkan istedi devlet harekete geçti