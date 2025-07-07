Akar'dan şehitler için başsağlığı mesajı

Akar'dan şehitler için başsağlığı mesajı
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AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar; Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ; Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

"Mücadeleden geri adım yok" diyen Hulusi Akar mesajında; "Pençe-Kilit Harekatı şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, şanlı ordumuza ve asil milletimize sabır ve başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz. Sarsılmaz irade, ihanete karşı tek yürek, birlik ve beraberlik esas, mücadeleden geri adım yok! Her şey, terörsüz büyük ve güçlü Türkiye için" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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