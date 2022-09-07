AK Partili Gökcan: 'Yurt başvurusunda bulunan hiçbir öğrencimizi açıkta bırakmadık'

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ; "Yurt başvurusunda bulunan hiçbir öğrencimizi açıkta bırakmadık" dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Turgutreis Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ve yetkililerden bilgi alan Milletvekili Gökcan, Muğla'daki yurtlarla ilgili açıklama yaparak "İktidarlarımız döneminde Muğlamızda 2002 yılında 2 bin 673 olan yatak sayısını kat be kat artırarak, öğrencilerimizi açıkta bırakmadık" dedi.

Muğla genelinde yurt kapasitesinin bu yıl yüzde 72 oranında arttığına vurgu yapan Gökcan; "Geçen yıl Muğla'mızda 8 bin 35 olan yurt kapasitemizi yaptığımız yatırımlar ile bu yıl yüzde 72 kapasite artış oranı ile 13 bin 830'a çıkardık. Yaptığımız yeni yurtlar için 500 milyon TL'nin üzerinde kaynak kullandık. Yaşanan bu artış ile yeryüzü cenneti Muğlamızda üniversite eğitimi görmek için ve KYK yurtlarımıza başvuru yapan Türkiye'nin dört bir yanından gelen evlatlarımızın tamamını yurtlarımıza yerleştirdik. Yurtlarımızın olmadığı ilçelerde de Gençlik Spor Bakanlığı ve Muğla Valiliği olarak misafirhane pansiyon ve otel kiralama yöntemleri ile hiçbir gencimizi mağdur etmedik. Hiçbir öğrencimizi dışarıda bırakmadık. Öğrenci kardeşlerimizi Gençlik ve Spor Bakanlığımızın konforlu ve güvenli yurtlarımıza yerleştirmenin sevincini yaşıyoruz. Muğlamıza kazandırdığımız bu yatırımlar için Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Anadolu'nun dört bir yanından Muğlamıza gelen öğrencilerimizin aileleri müsterih olsun. Son derece güvenlikli, konforlu, temiz ve geniş sosyal donatı üniteleri ile gençlerimiz güzel bir eğitim dönemi geçireceklerdir. Devlet yurdu olmayan Marmaris ve Bodrum ilçelerimize de yeni yurt yatırımları planlamış bulunuyoruz. Yeni eğitim dönemimiz ve yurtlarımız hayırlı uğurlu olsun" dedi.

(Bekir Tosun - İHA)