AK Parti Zonguldak Heyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i Ziyaret Etti

Ak Parti Zonguldak heyeti, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ziyaret gerçekleştirdi.

Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti. Ziyarette, Zonguldak'ta devam eden çalışmalar ve planlanan projeler ile Zonguldak'ta faaliyet gösteren özel sektör madencilik firmalarının sorunlarının çözümüne dair istişarelerde bulunuldu.

Zonguldak heyeti, Bakan Şimşek'e Zonguldak'ın ihtiyaçlarını ve projelerini aktardı, madencilik firmalarının karşılaştığı zorlukların giderilmesi için destek istedi. Görüşmenin verimli geçtiği ifade edilirken, Zonguldak'ın gelişimi için çalışmaların hız kesmeden devam edileceği vurgulandı. - ZONGULDAK