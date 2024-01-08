Ak Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz'a coşkulu karşılama

Balıkesirliler Yücel Yılmaz'ı karanfillerle karşılandı

Yücel Yılmaz'a çalgılı, halk oyunlu karşılama

BALIKESİR - Ak Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Balıkesirliler tarafından coşkuyla karşılandı. Yağmura aldırış etmeyen vatandaşlar Yücel Yılmaz'ı çalgı, halk oyunları ve karanfillerle karşılandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ikinci kez Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Yücel Yılmaz memleketi Balıkesir'de coşkuyla karşılandı. Karşılama esnasında sağanak yağışında etkisini artırarak göstermesine aldırış etmeyen Balıkesirli vatandaşlar Yücel Yılmaz'ı çalgı, halk oyunları ve karanfiller eşliğinde karşıladı. Balıkesir'in merkez caddesi olan Milli Kuvvetler Caddesinden, Ali Hikmet Paşa meydanında kurulan stantta yürüyen Başkan Adayı Yücel Yılmaz, seçim startını da verdi.

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, halka sesleniş programında Cumhur İttifakı ile birlikte Balıkesir'de seçim startı verdiklerini ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Balıkesir teşkilatlarıyla Balıkesir'i karış karış edeceklerini ifade etti. Başkan Adayı Yücel Yılmaz, halka sesleniş programında şu ifadeler yer verdi; "Sizlerle beraber bu şehirde gece gündüz arkadaşlarımızla beraber çalıştık. Birçok arkadaşımızla beraber, çok büyük emekler verdik ve 2019'da Cumhurbaşkanımız, hadi Yücel büyükşehir sana emanet yola devam dedi ve sizlerin desteği ile 31 Mart 2019'dan itibaren de Allah böyle bir güzel şehrin tamamına hizmet etmeyi, tamamıyla dertlenmeyi, tamamıyla hemhal olmayı bize nasip etti. Dün ekibimizle beraber, Cumhurbaşkanının huzuruna çıktık. Cumhurbaşkanı orada tüm Türkiye'ye belediye başkanlarının 24 tanesini ilan etti. bir tanesi de Balıkesir Büyükşehir. Bize bir daha görev senin devam edin dedi. Ben buradaki kadroya çok teşekkür ediyorum. Tek bir aday ve Yücel biz senden eminiz ve beraber bu işi yapacağız dediler. Ben kendim çok güçlüyüm neden sımsıkı arkamızda duran ve Cumhur İttifakı olarak biz bir şeyler için değil hiçbir şey istemeden biz bu devletin ve hükümetin arkasındayız, teferruatlarla uğraşmıyoruz, şartsız arkanızdayız diyen Devlet Bahçeli'nin büyük yürekli ekibi arkamızda biz onlara teşekkür ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir teşkilatıyla birlikte Balıkesir'i karış karış edeceğiz. Bir yürek olarak mücadelemizi vereceğiz."

Yücel Yılmaz'ı halka sesleniş programında eşi Mehtap Yılmaz yalnız bırakmadı. Programa ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Gökçe Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri İsmail Ok, Mustafa Canbey, Ali Taylan Öztaylan, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, il teşkilatı, kadın kolları, gençlik kolları ve çok sayıda vatandaş katıldı.