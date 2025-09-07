Terörsüz Türkiye Hedefi Vurgulandı

Sakarya'da düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" çerçevesinde Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün annesi evinde ziyaret eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu takdim eden AK Parti MKYK Üyesi ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Naim Makas, "Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın en stratejik hedefidir" dedi.

AK Parti'nin 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katılımı ile Sakarya'da yoğun bir program ile gerçekleştirildi. Program çerçevesinde partililer, şehrin dört bir yanında vatandaşlarla doğrudan temas kurdu. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Naim Makas'da; teşkilat mensupları, esnaf, sivil toplum kuruluşları, hemşehri dernekleri ve kahvehane sohbetlerinde vatandaşlarla buluşarak "Terörsüz Türkiye" gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Halkın görüş ve taleplerini dinleyen Makas, Türkiye Yüzyılı vizyonunun vatandaşlarla omuz omuza inşa edileceğini vurguladı.

2016 yılında Derik'te hain terör saldırısı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün annesini de evinde eden Makas, Safitürk'ün aziz hatırasının "Terörsüz Türkiye" idealinin en güçlü sembollerinden biri olduğunu ifade etti. Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Terörsüz Türkiye" mektubu şehit annesine takdim edildi. Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Naim Makas, " Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun temel taşlarından biri; terörden arındırılmış, huzurlu ve güçlü bir Türkiye'dir. Aziz şehitlerimizin hatıraları, bu hedefe yürürken bizlere daima ilham ve güç vermektedir. Muhammed Fatih Safitürk ve Mutlu Saydam şehitlerimizin emanetleri, Terörsüz Türkiye idealimizin sarsılmaz sembolleridir" ifadelerini kullandı. - SAKARYA