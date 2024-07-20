Üye Girişi
Haberler

AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler, Boyacıköy Mahallesi'ni ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocasinan İlçesine bağlı Boyacıköy Mahallesi'ni ziyaret ederek, halkın sorunlarını ve taleplerini dinledi. Ziyarette tarım ve hayvancılık konuları da ele alındı.

Ak Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocasinan İlçesine bağlı Boyacıköy Mahallesi'ni ziyaret ederek, halkın sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Ak Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Tarım İl Müdürü Bülent Saklav, Kocasinan İlçe Tarım Müdürü Abdülaziz Yıldırım, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu ile beraber il merkezine 25 kilometre mesafedeki Kuşçu Baraj yolu üzerinde bulunan Boyacıköy Mahallesi'ni ziyaret etti.

Boyacıköy halkının sorunlarını dinleyen Milletvekili Ayşe Böhürler, halkın ulaşım yolu olan Göğdere yolunun yapılması, Göğdere'den sonraki Mahalleye giriş yolunun genişletilerek, en az tek taraflı olarak kaldırım döşenmesi, Mahalle içindeki alanlarda bulunan ağaçların bakımı ve sulanması, kanalizasyon sisteminin 150 haneye göre yapıldığını 700 haneye çıkına çekmediğini ve yenilenmesi gerektiğini, atık su ve foseptik alanının çok küçük geldiği ve dışarıya koku verdiği için büyütülerek köy dışına taşınması gerektiği gibi talep ve sorunlarının çözümü konusunda takipçi olacağını söyledi.

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav'da geçen yıl Boyacıköy Mahallesi'ne 3 milyon TL destek verdiklerini söyleyerek, ilgilenenler için bir dönümden az olmamak şartıyla tıbbi aromatik bitki ekimi içi fide ve destek verileceğini, mahalle dahilinde 297 büyükbaş, 5 bine yakın da küçükbaş hayvan bulunduğunu, toplam 64 çiftçiye tohum desteğinde bulunduklarını, bu mahallede 74 çiftçinin bin 124 hektar alanı ektiğini, bu desteklerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Boyacıköy Mahalle Muhtarı Ahmet Berk, Boyacıköy Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Allaattin Kaplan ve tarım yapan çiftçilerle de görüşen, onların taleplerini dinleyen Milletvekili Ayşe Böhürler, çiftçilerin çıkan üründen ve devletin verdiği destekten memnun olduğunu ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ayşe Böhürler Milletvekili Kocasinan AK Parti Kayseri Tarım Yerel Haberler Yerel Politika Güncel Haberler

Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur

Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur

 Şanlıurfa'da protokol krizi! YRP'li Belediye Başkanı Gülpınar'dan Bakan Kurum'a sert sözler

Şanlıurfa'da protokol krizi! YRP'li Belediye Başkanı Gülpınar'dan Bakan Kurum'a sert sözler

 İnsan aklıyla dalga geçiyorlar! Bodrum'da bir sandviçi 380 TL'den satmaya başladılar

İnsan aklıyla dalga geçiyorlar! Bodrum'da bir sandviçi 380 TL'den satmaya başladılar

Bakmadan Geçme

21-22 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 21-22 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21-22 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Küçükçekmece, Beyoğlu elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Büyükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Büyükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Masterchef Yudum kimdir, kaç yaşında? Yudum Kıvanç Kaya kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Alper kimdir, kaç yaşında? Alper Öztamur kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Enes Şahin kimdir, kaç yaşında? Enes Şahin kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Ayşe kimdir, kaç yaşında? Ayşe Ekiz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Şirin kimdir, kaç yaşında? Şirin Sadegzade kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Umut kimdir, kaç yaşında? Umut Arkın Tuzcu kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?
Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak

Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title