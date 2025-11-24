AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Göktekin: "Terörsüz bir Türkiye ve dünya mümkündür"

Ak Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Göktekin, Dünya Çocuk Hakları Günü'nün hemen ardından yaptığı açıklamada, dünyanın farklı coğrafyalarında hakları ihlal edilen çocukların sesi olmaya devam edeceklerini belirtti. Göktekin, Filistin'den Sudan'a kadar pek çok bölgede çocukların savaş, açlık ve zulümle karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Göktekin, AK Parti Gençlik Kolları olarak 81 ilde eş zamanlı düzenlenen etkinliklerde "Terörsüz Türkiye" vurgusunu öne çıkardıklarını ifade ederek şu sözleri kullandı: "Bizler, 81 ilde aynı hayalin peşinden yürüyen bir gençliğin gür sesiyle konuşuyoruz. '81 Hayal, Bir Türkiye', genciyle yaşlısıyla, çocuğuyla yetişkiniyle terörsüz bir Türkiye geleceğidir."

Göktekin, daha önce düzenledikleri "Boş Sıralar" etkinliğiyle Gazze'deki çocukların yaşadığı dramı gündeme taşıdıklarını hatırlatarak, "Dünyanın pek çok yerinde okul zili neşeyle çalarken, Gazze'de yüzlerce sıra, katledilen çocukların yokluğuyla boş kaldı" dedi.

Sudan'da ise çocukların açlık, hastalık ve temiz suya erişim zorluklarıyla mücadele ettiğine dikkat çeken Göktekin, "Bir bardak suya ulaşmak için dahi ölüm riskini göze alan çocuklar var" diyerek uluslararası sistemin sessizliğini eleştirdi.

"Terörsüz Türkiye vizyonu tarihi bir eşik"

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla büyük bir değişim sürecinden geçtiğini ifade eden Göktekin, devletin kararlı mücadelesi sayesinde Türkiye'de çocukların güven içinde büyüdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gençlere bırakacağımız en büyük miras, terörsüz bir Türkiye'dir." sözünü hatırlatan Göktekin, bu vizyonun yalnızca Türkiye'ye değil, mazlum coğrafyalardaki çocuklara da umut olduğunu ifade etti.

"Sorumluluk alın, sessiz kalmayın"

Göktekin, uluslararası topluma da çağrıda bulunarak şöyle konuştu: "Filistin'deki, Sudan'daki ve dünyanın dört bir yanındaki çocukların güvenli bir geleceğe kavuşması için etkili adımlar atın. Adaletsizliğe sessiz kalarak suçun parçası olmayın."

Açıklamasının sonunda gençliğin kararlılığını vurgulayan Göktekin, şunları kaydetti: "Biz Terörsüz Türkiye'nin gençleri olarak biliyoruz ki terörsüz bir dünya da mümkündür. Bu yeni dünyanın kapısını aralayacak olan irade, bu ülkenin cesur ve vicdan sahibi gençlerinin yürüyüşüdür. Bizler AK Gençlik olarak, sesi duyulmayan her çocuğun sesi olmaya devam edeceğiz." - KÜTAHYA