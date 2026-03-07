Haberler

Başkan Salt öğrencilere sahur hazırladı

Başkan Salt öğrencilere sahur hazırladı
AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, üniversite öğrencileriyle sahur programında bir araya gelerek sohbet etti ve kendi elleriyle yemek yaptı. Gençlerin görüş ve önerilerini dinleyen Salt, onların Türkiye'nin geleceği olduğunu vurguladı.

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, sahur programında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Bir öğrenci evinde gerçekleşen buluşmada gençlerle samimi bir ortamda sohbet eden Salt, öğrencilerin talep ve önerilerini dinledi.

Sahur hazırlıkları sırasında mutfağa giren Salt, gençlere kendi elleriyle yemek yaptı. Geçtiğimiz yıl menemen yaparken "Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?" sorusuyla gündeme gelen Salt, bu yıl sahurda çıtayı yükselterek öğrencilere yağlama hazırladı.

Sahur buluşmasında konuşan Salt, gençlerle bir araya gelmenin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, gençlerin görüş ve fikirlerinin kendileri için yol gösterici olduğunu ifade etti.

Gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu dile getiren Salt, onların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
