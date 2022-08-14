Ak Parti İstanbul'un "Yüz Yüze 100 Gün" ziyaretleri sürüyor

İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı "Yüz Yüze 100 Gün" programları çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Beylikdüzü'nde, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı Ümraniye'de, Efkan Ala Şile'de vatandaşlarla buluştu. Aynı zamanda AK Parti İstanbul Milletvekilleri de Tuzla ve Arnavutköy'de sahada çalışma yaptı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı "Yüz Yüze 100 Gün" programları tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe öncülüğünde hazırlanan programlar çerçevesinde İstanbul'un dört bir yanında aktif faaliyetler yürütülüyor. Bakanlardan milletvekillerine, genel başkan yardımcılarından teşkilat yönetimine kadar çok sayıda yönetici eş zamanlı olarak farklı noktalarda sahaya iniyor, vatandaşları dinliyor. "Yüz Yüze 100 Gün" programlarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Beylikdüzü ilçesini ziyaret etti. Teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Yanık, daha sonra saha ziyaretlerinde bulundu. İş yerlerini ziyaret edip esnaflarla sohbet etti. Sokakta vatandaşlarla selamlaşıp sohbet etti. Daha sonra STK temsilcileriyle bir araya gelip onlarla görüştü. Akabinde AK Nokta'yı ziyaret edip burada vatandaşlara hitap etti. AK Parti Beylikdüzü Gençlik Kolları'nın organize ettiği akşam programında gençlerle buluşan Yanık, "Öğrenci kredilerinin faizlerini sildik. Harçları kaldırdık. Ülke genelinde KYK yurt sayısı hızla artırıyoruz. ilköğretimden yükseköğretim bitimine kadar devlet okullarında öğretim ücretsiz. Öğrenim kredisini, hiçbir gelir testine tabi tutmaksızın isteyen her öğrenciye veriyoruz. Başarılı ve ihtiyaç sahiplerine geri ödemesiz burs var, doğrudan doğruya hibe edilen burslar bunlar. Öğrencilere en çok destek AK Parti iktidarında verildi. Pek çok başlıkta gençlerimizi maddi anlamda destekledik, destekliyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Ümraniye'deydi. Sabah erken saatte teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Yazıcı, ardından Ümraniye Millet Bahçesi'nde vatandaşlara aşure ikram etti. Piknik yapan ailelerin sofralarına misafir olup onlarla sohbet etti. Daha sonra Alemdağ Caddesi'nde esnafları ziyaret etti. Çeşitli hemşehri derneklerinde vatandaşlarla buluşup gündeme dair konular hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ala, gençlerle akşam sohbetinde buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da Şile'deydi. Sabah erken saatte teşkilat mensuplarıyla buluşan Ala, daha sonra Atık Getirme Merkezi'ni ziyaret etti. Burada işçilerle bir araya gelip sohbet etti. Ardından ilçedeki bir sünnet merasimine katıldı. Akabinde ise Şile Belediyesi tarafından yenilenen Balık Satış Üniteleri'nin açılış törenine iştirak etti. Ev ve iş yeri ziyaretleri de gerçekleştiren Ala, programın son bölümünde gençlerle bir araya gelip hem 21 yılda AK Parti'ni yaptığı icraatları hem de yeni süreçte yapılacak faaliyetleri anlattı.

Milletvekilleri de Tuzla ve Arnavutköy'de

AK Parti'nin İstanbul Milletvekilleri ise hem Tuzla'da hem de Arnavutköy'de saha çalışmalarında bulundu. Eyüp Özsoy, Serkan Bayram, Osman Boyaz, Fatih Süleyman Denizolgun, Erol Kaya, Mustafa Ataş, Hulusi Şentürk, Mihrimah Belma Satır, Müşerref Pervin Tuba Durgut ve Ravza Kavakçı Kan Tuzla'da; Abdullah Güler, Ahmet Hamdi Çamlı, Canan Kalsın, Emine Sare Aydın, Fatma Betül Sayan Kaya, Hasan Turan, Nevzat Şatıroğlu, Şamil Ayrım, Şirin Ünal ve Tülay Kaynarca da Arnavutköy'de yoğun bir program gerçekleştirdi. Her bir milletvekili, il ve ilçe yönetiminden ekipler ile farklı mahallelerde çalışma yürüttü. Ev ve iş yerlerini ziyaret etti. Vatandaşların sorunlarını, talep ve beklentilerini dinledi. İş yerlerinde esnaflar ziyaret edilip görüşleri alındı. AK Nokta'lara ziyaretler gerçekleştirilip yeni üye kaydı da yapıldı. Vatandaşlara AK Parti iktidarları döneminde yapılan projeler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. 2023 seçimlerine ve sonrasına yönelik AK Parti'nin vizyonu anlatıldı. Türkiye'ye kazandırılacak yeni eser ve hizmetler hakkında bilgiler paylaşıldı. Vatandaşların da dile getirdiği sorunlar, talep ve öneriler AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na ulaştırılmak üzere raporlaştırıldı.