İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen iftara binlerce öğrenci katıldı

Ak Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Üniversiteler Birimi tarafından İstanbul Üniversitesi Ana Kampüsü'nde "Geleneksel Büyük Kampüs İftarı" programı düzenlendi.

İstanbul Üniversitesi Ana kampüsünde iftar programı düzenlendi. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Üniversiteler Birimi tarafından Beyazıt'ta bulunan Ana Kampüsteki programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce ve çok sayıda üniversite öğrencisi genç katıldı. Protokol konuşmalarının ardından iftar saatinde binlerce genç oruç açtı.

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Üniversiteler Teşkilatı'mızın düzenlemiş olduğu İstanbul Üniversitesi Aile İftarına hepiniz hoş geldiniz. Böylesine güzide bir mekanda İstanbul'un fethi ile yaşıt bir üniversitede kıymetli kardeşlerimizle, siz değerli kardeşlerimizle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. İnşallah ülkemiz siz kıymetli kardeşlerimizin omuzlarında daha da yukarılara çıkacak. Cumhurbaşkanımızın öncülüğündeki kutlu yürüyüşümüz inşallah siz değerli genç kardeşlerimizin gelecekte omuzlandığı bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bölgesine ve dünyaya inşallah güzellikler getirecektir. Ben bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin öncülüğünde bölgemizde huzur ve refahın inşallah dünyada da güzelliklerin yayılması temennisiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" dedi.

Programda konuşan AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, "Bugün 15 bine yakın gencimizin, üniversite öğrencimizin katılımıyla beraber İstanbul Üniversitesi'nde Ramazan'ın iklimini çok farklı bir şekilde yaşıyoruz. Bizler Türkiye'nin 207 üniversitesinde üniversite kulüplerimizle, üniversite teşkilatlarımızla beraber Ramazan'ımızı kampüslerde de güçlü bir şekilde yaşamak adına tüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kampüs iftarlarımızla, kampüs etkinliklerimizle buralarda bir araya geliyoruz ve kendi kodlarını, kendi tarihini, kendi misyonunu unutmayan bir nesil olarak bunları yapmaya gayret ediyoruz. Çok tarihi bir mekandayız. Buralarda geçmiş yıllardaki yaşananlarla birlikte maalesef akıllarımızda hep kazınıyor. Buralarda ikna odalarını kurmaya çalıştılar. Duyuyoruz, anlatıyoruz, okuyoruz, biliyoruz. İstanbul Üniversitesi'nde bir nesle ikna odalarını yaşatmaya çalıştılar. Bir nesle sırf kılık kıyafetinden dolayı bu üniversitenin kapısından içeri almadılar. Ama hamdolsun öyle bir irade geldi ki öyle bir nesil geldi ki o tarihlerde ikna edemediklerinin çocukları bugün İstanbul Üniversitesi'nde Ramazan'ın coşkusunu hep birlikte yaşıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

