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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin Hastaneye Kaldırıldı

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Türkiye Buluşmaları kapsamında Muğla'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, havaalanında rahatsızlanarak Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Partililer tarafından karşılanan Şahin, küçük bir rahatsızlık geçirdiğini belirtti.

ESMA TURAN

(MUĞLA) - Türkiye Buluşmaları kapsamında Muğla'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, havaalanında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Türkiye Buluşmaları kapsamında Muğla'ya geldi. Şahin havaalanında rahatsızlandı ve Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Türkiye Buluşmaları kapsamında çeşitli programlara katılmak üzere Muğla'ya gelen Şahin'i partililer Dalaman Havalalanı'nda karşıladı. Uçaktan indikten sonra rahatsızlanan Şahin, hastaneye kaldırıldı. AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, Şahin'in rahatsızlanması nedeniyle toplantıya katılamayacağını belirterek, "Genel başkan Yardımcımızın küçük bir rahatsızlığı söz konusu oldu gecikmeden dolayı kusura bakmayın. Kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimizi hem şahsım hem teşkilatım hem Muğla adına iletiyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin Hastaneye Kaldırıldı
Kaynak: ANKA / Yerel

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