AK Gençlerin Kanlıkavak'ta temizlik mesaisi

AK Parti Odunpazarı İlçe Gençlik Kolları, çevre bilincini artırmak amacıyla Kanlıkavak Parkı'nda çevre temizleme etkinliği gerçekleştirdi.

AK Parti Odunpazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Tağayer ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, "Sıfır Atık" hedefleri doğrultusunda park alanındaki atıklar toplandı. Gerçekleştirilen bu çalışma ile hem geri dönüşümün önemine dikkat çekildi hem de toplumda çevreye karşı duyarlılığın artırılması hedeflendi.

"Topluma değer katma çabamızısürdüreceğiz"

Düzenledikleri etkinlik kapsamında açıklamada bulunan AK Parti Odunpazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Tağayer, çevreyi koruyan ve sosyal fayda üretecek projelere devam edeceklerini belirtti. Tağayer, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Bugün genç kardeşlerimizle birlikte Kanlıkavak Parkı'nda çevre temizleme etkinliği gerçekleştirdik. Hem çevreyi temizledik hem de vatandaşlarımızla sohbet ettik. Doğayı koruyan ve sosyal fayda üreten projelerimizle hem çevreye hem de topluma değer katma çabamızı sürdüreceğiz. AK Parti Odunpazarı İlçe Gençlik Kolları olarak nasipse her hafta arkadaşlarımızla birlikte bir parkımızı temizlemeyi hedefliyoruz. Temiz çevre, temiz insan diyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı