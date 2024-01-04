AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Kent Konseyi'ni ziyaret etti

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz'ın da yer aldığı ziyarete, Milletvekili Öz'e, AK Parti MKYK Üyesi Fevzi Polat ve AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Alkan eşlik etti.

Kent Konseyinin Erzurum'un nabzını iyi tuttuğunu anlatan AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Kent Konseyinin yerel sorunları ulusala taşıma noktasında bir misyonu olduğunu söyledi. Erzurum Kent Konseyinin çalışmalarında gönüllü olarak yer alanları takdir ettiğini belirten Öz, bu çabaların yerelde toplumsal bilinç seviyesinin oluşturulmasında büyük katkılar sağladığını dile getirdi. Yerel yönetimler ve kent konseyleri arasındaki bağların güçlü tutulmasının önemine işaret eden Milletvekili Öz, "Erzurum Kent Konseyinin çalışmalarına baktığımızda, kurumsal yapısını tamamlamış güçlü bir oluşum ile karşılaşıyoruz. Bizler de daha etkin çalışmaların yapılmasında gerekli desteği sağlayacağız' dedi.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ise, Milletvekili Öz'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Tanfer, Erzurum Kent Konseyinin çalışmalarının Erzurum'da yaşayan herkese ve her kesime hitap ettiğini belirtti. Gerek yerel yönetimler, gerekse merkezi yönetim kuruluşlarının etkin katılımının yanında sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve hemşehrilerin katılımı ile büyük bir sivil inisiyatif oluşturduklarını anlatan Tanfer şunları söyledi; "Kadim şehrimiz Erzurum'da kentin sürdürülebilir geleceğindeki yatırım projeleri çok önemli Bu anlamda Dadaşlar Diyarı şehrimize ayrı bir sevgisi bulunan en büyük güven kaynağımız başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fedakar, özverili çalışma hizmet politikaları en büyük ilham kaynağı olmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'in kentsel dönüşümdeki başarılı çalışmalarının yanı sıra modern hizmet projeleri ile Erzurum'un çehresini değiştirmesi ve başarılı örnek belediyecilik hizmetleri yürütmesi de takdire şayandır. Önceki dönem başkanlık görevinde başarılı hizmetleriyle anılan, Erzurum'un sorunları ile yakından ilgilenen kıymetli milletvekilimiz Sayın Mehmet Emin Öz, TBMM'deki çalışmalarının yanında Erzurum'a gelerek sorunları yerinde dinlemesi bizleri memnun ve mutlu ediyor. Bu vesile ile huzurlarınızda bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Erzurum Kent Konseyi olarak bir yerel demokrasi okulu işlevi görüyoruz. Biz de bu çerçevede saydamlık, yerindelik ilkeleri ışığında kentin güncel meselelerine ilişkin çalışmalar ortaya koymaya özen gösteriyoruz.' dedi.

Başkan Tanfer daha sonra Kent Konseyi adına Milletvekili Mehmet Emin Öz'e teşekkür ederek saat hediye etti. - ERZURUM