AK Parti'den Yeşil Dönüşüm ve İklim Kanunu Toplantısı
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, çevre ve iklim politikaları kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantısında, İklim Kanunu'nun Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayacağını vurguladı ve sera gazı emisyonlarını azaltma hedeflerini açıkladı.

Ak Parti teşkilatına yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısında, çevre ve iklim politikaları kapsamında 'Yeşil dönüşüm ve iklim kanunu' konulu sunum gerçekleştirildi.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Talha Köse'nin teşkilata yönelik gerçekleştirdiği 'Yeşil dönüşüm ve iklim kanunu' konulu bilgilendirme programı yapıldı. Programda, Türkiye'nin iklim dostu geleceği için atılacak adımlar ele alınırken, İklim Kanunu'nun çevre ve şehircilik politikalarına sağlayacağı katkılar aktarıldı. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "İklim Kanunu kapsamında, afetlerin etkilerinin azaltılması, sera gazı emisyonlarının düşürülmesi ve daha temiz çevre ile sağlıklı şehirlerin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
