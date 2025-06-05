AK Parti Büyükçekmece, 1500 Çocuğa Bayramlık Kıyafet Dağıttı

AK Parti Büyükçekmece, 1500 Çocuğa Bayramlık Kıyafet Dağıttı
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AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, hayırsever iş adamlarının desteğiyle bin 500 ihtiyaç sahibi çocuğa Kurban Bayramı öncesinde bayramlık kıyafet dağıttı. Etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Ak Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesinde çocukları unutmadı. İş adamlarının destekleriyle bin 500 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtıldı.

Ak Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, bin 500 çocuğun Kurban Bayramı'nı yeni kıyafetlerle karşılaması için kolları sıvadı. Parti teşkilatı, hayırsever iş adamlarının da desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık dağıttı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan etkinliğin gelecek yıllarda da devam etmesinin planlandığı belirtildi.

Programa katılan ve bayramlık dağıtımının önemine vurgu yapan AK Parti Milletvekili Şengül Karslı, "Burada bayramın ruhuna da uygun şekilde dayanışmanın, yardımlaşmanın sevincine ortak oluyoruz. AK Parti Büyükçekmece İlçe Teşkilatımız bin 500 çocuğumuza bayramlıklarını dağıtarak güzel bir program gerçekleştirdi. Çocukların yüzündeki gülümseme biliyoruz ki bir ülkenin geleceğini aydınlatır. Bizde bu sevinci onlarla paylaşıyor, şahitlik ediyoruz. Bu anlamda da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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