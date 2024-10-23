Üye Girişi
Haberler

AK Parti Bursa Milletvekili Eski Adayı Sadettin Cangül Vefat Etti

AK Parti Bursa Milletvekili Eski Adayı Sadettin Cangül Vefat Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

71 yaşındaki Sadettin Cangül, 2011 ve 2018 yıllarında AK Parti'den Bursa Milletvekili adayı olmuştu. Cenaze namazı Ulu Cami'de ikindi namazından sonra kılınacak.

Ak Parti Bursa Milletvekili eski adayı olan Sadettin Cangül vefat etti. Cangül, bugün Ulu Cami'de ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

2011 ve 2018 yıllarında AK Parti Bursa Milletvekili adayı olan Sadettin Cangül 71 yaşında hayatını kaybetti. Cangül, bugün Ulu Cami'de ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milletvekili Adayı Sadettin Cangül Yerel Haberler Milletvekili AK Parti Politika 3-sayfa bursa Yerel Cami

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı

İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı

 Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada

TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici

Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Elfsborg maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galatasaray Elfsborg maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TUSAŞ'a saldıran teröristlerin adı ne, nereli, hangi örgütten? Saldırı kontrol altına alındı mı? (TUSAŞ) TUSAŞ patlamasında teröristler öldü mü? TUSAŞ canlı bomba saldırısında kaç terörist var? TUSAŞ'a saldıran canlı bomba teröristin FOTOĞRAFI yayınlandı mı? TUSAŞ'ta tekrar 2. kez patlama mı oldu? TERÖRİSTLERİN GÖRÜNTÜLERİ! TUSAŞ teröristler içeriye nasıl girdi? TAİ'de patlama mı oldu? TAİ'de ne oldu (TERÖR SALDIRISI)? TUSAŞ Anka-3 nedir, özellikelri nelerdir? TUSAŞ NEDİR (AÇILIMI)? TUSAŞ, Ankara'da mı? TUSAŞ kimin, devlet mi özel mi? TUSAŞ NEDİR?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.