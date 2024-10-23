AK Parti Bursa Milletvekili Eski Adayı Sadettin Cangül Vefat Etti
71 yaşındaki Sadettin Cangül, 2011 ve 2018 yıllarında AK Parti'den Bursa Milletvekili adayı olmuştu. Cenaze namazı Ulu Cami'de ikindi namazından sonra kılınacak.
Ak Parti Bursa Milletvekili eski adayı olan Sadettin Cangül vefat etti. Cangül, bugün Ulu Cami'de ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
2011 ve 2018 yıllarında AK Parti Bursa Milletvekili adayı olan Sadettin Cangül 71 yaşında hayatını kaybetti. Cangül, bugün Ulu Cami'de ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. - BURSA