AK Parti Bilecik İl Teşkilatı Toplantısını Gerçekleştirdi

Ak Parti Bilecik İl Teşkilatı, İl Yürütme Kurulu Toplantısını, Milletvekili Halil Eldemir'in katılımıyla gerçekleştirdi.

Toplantıya İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlık ederken, teşkilat mensupları da hazır bulundu. Toplantıda, teşkilat çalışmaları, yerel gündem ve önümüzdeki dönem hedefleri ele alındı. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Birlik ve beraberlik içerisinde, hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

Toplantının, teşkilat içi koordinasyonun güçlendirilmesi ve saha çalışmalarının planlanması açısından önemli olduğu belirtildi. - BİLECİK