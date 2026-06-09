Haberler

İl Başkanı Yıldırım, vatandaşla bir araya geldi

İl Başkanı Yıldırım, vatandaşla bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Osmaneli'ne bağlı Medetli Köyü'nde düzenlenen Hıdırellez programında vatandaşlarla bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, vatandaşla bir araya geldi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Medetli Köyü'nde düzenlenen Hıdırellez programına AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İlçe Başkanı Zafer Seyyar ve teşkilat mensupları katıldı. Programda vatandaşlarla bir araya gelen heyet, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak Hıdırellez'in bereketini hep birlikte yaşadı. Köy halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, misafirperverlikten dolayı vatandaşlara teşekkür edildi. Katılımcılar, Hıdırellez'in getirdiği dayanışma ve kardeşlik ruhunun toplum açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Medetli Köyü'nde gerçekleştirilen Hıdırellez programında hemşerilerimizle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduk. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü

Korkulan oldu! ABD ordusuna ait helikopter düştü
CHP'de grup toplantısı restleşmesi! TBMM'de güvenlik önlemleri had safhada

Meclis'te alarm! Kalabalık her geçen dakika artıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' fıkrasının aslı

Rahmi Koç'un ortalığı karıştıran fıkrasının gerçeği bambaşkaymış
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı

Bir hiç uğruna, nişanlısının yanında can verdi! İşte son anları
Barış Alper'e inanılmaz teklif! Kasada para koyacak yer kalmayacak

Güle güle Barış! Bu teklife kimse "Hayır" diyemez
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'den Türkiye mesajı

Dolmabahçe'deki görüşme sonrası ses getirecek Türkiye mesajı
İsmet Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Kadın terörist tarafından tehdit edildim, halk arkamda durmadı

"Kadın terörist tarafından tehdit edildim, halk arkamda durmadı"
Peru'daki seçimin 2. turunda solcu aday Sanchez yarışta öne geçti

Çin ve ABD'nin adım adım takip ettiği seçimde ibre tersine döndü
ABD vizesinde yeni dönem! 750 dolar ödeyen 10 gün içinde randevu alacak

ABD'den tartışma yaratan vize hamlesi