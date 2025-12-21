'Aile Yılına' Diyarbakır'dan güçlü destek

2025 Aile Yılı kapsamında Diyarbakır'da ailelere yönelik kapsamlı çalışmalar hayata geçirildi.

İlde koruyucu aile sayısı 107'ye yükselirken, 22 çocuk koruyucu ailelere yerleştirildi, 16 çocuk evlat edindirildi. Korunma altındaki 412 çocuğa 7 kuruluşta bakım ve destek sağlanıyor. Ekonomik güçlük yaşayan 8 bin 279 çocuğa SED desteği sunulurken, ailelere toplam 332,7 milyon lira doğum yardımı ödendi. Engelli ve yaşlı hizmetleri kapsamında evde bakım aylığıyla 22 bin kişiye destek verildi, bu kapsamda 2,4 milyar lira ödeme yapıldı. Sur ilçesinde yapımı süren 100 kişilik huzurevinin açılışı için hazırlıklar devam ediyor. Kadına yönelik şiddetle mücadelede binlerce bilgilendirici materyal dağıtıldı, 166 binden fazla vatandaşa eğitim verildi. Aile ve toplum hizmetleri çerçevesinde 22 bin 846 hane ziyaret edilirken, şehit yakını ve gazilere yönelik bin 439 ziyaret gerçekleştirildi.

"Çocuklar koruyucu ailelerin yanında sevgi dolu ortamda büyüyor"

2025 Aile Yılı kapsamında Diyarbakır'da yürütülen çalışmalarla çocuklardan yaşlılara, kadınlardan engellilere kadar toplumun tüm kesimlerine güçlü ve sürdürülebilir destek sunulmaya 2026 yılında da devam edeceklerini belirten Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın Polat, medeniyetler şehri Diyarbakır için 5 alanda hizmet verdiklerini aktardı. Polat, "Çocuk hizmetleri alanında şu anda 400'ün üzerinde çocuğumuz koruma altında. Bunun yanı sıra çocuklarımızın kurum bakımına alınması yerine aile ortamında yetişmelerini sağlamak amacıyla koruyucu aile sistemini yaygınlaştırmaya büyük önem veriyoruz. Bu konuda oldukça iddialıyız. Diyarbakır, bugüne kadar koruyucu aile sayısında en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Geçmiş dönemlerde görev yapan tüm müdürlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Onların katkılarıyla bugün 107 çocuğumuz koruyucu aile yanında, sevgi dolu bir ortamda büyümektedir. Önceki yıllarda bu sayı daha düşüktü. Türkiye genelinde de koruyucu aile sayısını artırmak amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından özel bir genelge yayımlanmış, 30 Haziran 'Koruyucu Aile Günü' ilan edilmiştir. Bu adım, toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı önemli ölçüde artırmıştır. Bu kapsamda Diyarbakır'da 'Koruyucu Aile Hatıra Ormanı' kurduk. Hatıra ormanı vesilesiyle ailelerimizi bir araya getirerek çeşitli etkinlikler düzenledik. Amacımız, kuruluşlardaki çocuk sayısını azaltmak ve çocuklarımızın daha sağlıklı, sevgi dolu, anne-baba figürünün güçlü olduğu bir ortamda yetişmelerini sağlamaktır. Diyarbakır'da TÜİK verilerine göre yaklaşık 55 bin civarında 18 yaş altı çocuk bulunmaktadır. Bu çocukların tamamına ulaşmayı ve hizmet sunmayı hedefliyoruz. Ebeveyn kaybı yaşayan yaklaşık bin 200 çocuğumuz için sportif, tiyatral, drama ve çeşitli sosyal faaliyetler düzenliyoruz. Yaklaşık 8 bin 300 çocuğumuza evde sosyal ve ekonomik destek sunuyor, rehberlik ve eğitim hizmetleri veriyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 8 bin ailenin çocuklarına hem maddi destek sağlıyor hem de eğitimlerle aileleri güçlendiriyoruz" dedi.

22 bin 500 engelliye evde bakım hizmeti verildi

Çocuk hizmetleri alanında Diyarbakır'da 7 kuruluşun bulunduğunu ve bu kuruluşlarda çocuklara barınma hizmetinin yanı sıra kurslar ve eğitimler de sunulduğunu ifade eden Polat, "Kadın hizmetleri kapsamında 2025 yılında yaklaşık 6 bin kadın, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezimizden (ŞÖNİM) eğitim ve hizmet almıştır. ŞÖNİM, 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet vermekte kadınlarımıza eğitim, danışmanlık ve ihtiyaç halinde barınma desteği sunmaktadır. Engelli ve yaşlı hizmetleri alanında da çalışmalarımız sürmektedir. Diyarbakır'da uzun yıllar huzurevinin bulunmaması, halkımızın yaşlılarına sahip çıktığının bir göstergesidir. Ancak kimsesi olmayan yaşlılarımız için huzurevi artık bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu doğrultuda yapımı süren huzurevinin, inşallah 2026 yılının ortalarına doğru hizmete açılması planlanmaktadır. 2025 yılında yaklaşık 22 bin 500 engelli vatandaşımıza evde bakım hizmeti sunulmuş, bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyar lira bakıcı ücreti ödemesi yapılmıştır. Ayrıca yaklaşık 1 bin 200 otizmli birey ve ailelerine danışmanlık hizmeti verilmiş, Otizm Eylem Planı kapsamında ihtiyaç duyulan destekler sağlanmıştır. İlimizde toplam bin 72 şehit yakını ve gazi bulunmaktadır. Maddi hakları ilgili bakanlıklar tarafından sağlanmakta olup; rehberlik, eğitim ve sosyal destek hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Şehit ve gazi ailelerimizin çocukları için de sportif ve sosyal etkinlikler düzenlenmektedir" ifadelerini kullandı.

Aile ve toplum hizmetleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025 yılının Aile Yılı ilan edildiğini vurgulayan Polat, sözlerine şöyle devam etti:

"Aslında önümüzdeki 10 yıl, aile çalışmalarının güç kazanacağı bir dönem olacaktır. 2025 yılı içerisinde aile çalıştayı düzenlenmiş, evlenen gençlere yönelik evlilik kredisi uygulaması hayata geçirilmiştir. Bu krediye yaklaşık 4 bin 500 kişi başvurmuş, bunlardan yaklaşık bin 500'ü hak kazanmıştır. Yıl boyunca yaklaşık 25 bin hane ziyaret edilerek ailelere rehberlik ve eğitim hizmetleri sunulmuştur. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın uygun görmesiyle hayata geçirilen Sosyal Hizmet Kampüsü, yaklaşık 23 binadan oluşacak şekilde planlanmıştır. Bu kampüste çocuk, engelli ve yaşlı hizmetleri bir arada sunularak hem ilimiz hem de bölgemiz rahatlatılacaktır. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, yeni yılın daha huzurlu ve barış dolu geçmesini temenni ediyorum." - DİYARBAKIR