Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Polat'tan iş adamı Bozkuş'a teşekkür plaketi

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Polat'tan iş adamı Bozkuş'a teşekkür plaketi
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Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın Polat, desteklerinden dolayı iş adamı Mehmet Bozkuş'a teşekkür plaketi taktim etti.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın Polat, desteklerinden dolayı iş adamı Mehmet Bozkuş'a teşekkür plaketi taktim etti.

Hayırseverliği ile bilinen iş adamı Mehmet Bozkuş'a, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri'ndeki çocuklara destek ve katkılarından ötürü Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat ve beraberindeki heyet tarafından ziyaret edildi. Ziyarette Polat, Bozkuş'a desteklerinden ve katkılarından ötürü teşekkür edip kendisine plaket takdim etti. Bozkuş, "Sevgi Evleri'ndeki evlatlarımız bizlere Rabbimizin emanetidir. Aile, bir toplumun temel taşını oluşturan en büyük değerdir. Malumunuz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025 Aile yılı ilan edilmiştir. Bizler de ailenin oluşturduğu bireylerin desteklenmesi için kurumumuza elimizden geldiğince her türlü desteği verip yanlarında olacağız. Müdürümüze çok teşekkür ederiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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