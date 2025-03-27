Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yöneticileri Aile Yılı'nda 81 ilde ailelerle iftarda buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Aile Yılı dolayısıyla düzenlenen Ramazan ziyaretleri kapsamında 81 ilde çocuk, engelli ve yaşlı bakım kuruluşları ziyaret edilerek, şehit ve gazi aileleri, koruyucu aileler ve sosyal yardım programlarından yararlanan ailelerle iftar sofrasında bir araya gelindi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Aile Yılı" kapsamında ailenin korunması ve aile bağlarının güçlendirilmesine yönelik farkındalığı artıracak etkinlikler çerçevesinde Ramazan ayında da tüm illerde çalışmalarını sürdürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla bakan yardımcıları, birim amirleri, bakanlık il yöneticileri tarafından Ramazan ayı dolayısıyla 81 ilde Aile Yılı Ramazan ziyaretleri gerçekleştirildi. Bakanlık yöneticileri tarafından huzurevleri, çocuk evleri, engelli bakım merkezleri ile şehit ve gazi ailelerine ziyarette bulunuldu. Kuruluş ziyaretlerinde buradaki sakinlerle yakından ilgilenerek ihtiyaçları dinleyen yöneticiler, talepleri not alarak, merkezlerde yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Şehit ve gazi aileleri, koruyucu aileler ve sosyal yardım programlarından yararlanan aileleri ise evlerinde ziyaret eden yöneticiler, birlikte iftar yaptı. Ramazan'ın bereketi ve dayanışma ruhunun paylaşıldığı ziyaretlerde, ailelere devletin her zaman yanlarında olduğu mesajı verildi. Ziyaretlerde ayrıca aile bağlarının güçlenmesinin önemine vurgu yapılarak, bakanlığın şehit aileleri, gaziler ve bakanlık hizmetlerinden yararlanan tüm vatandaşlarla büyük bir aile olduğunun altı çizildi. Ziyaret sırasında Bakan Göktaş'ın selamlarını ileten bakanlık yöneticileri, ailelerin yaklaşan bayramlarını da tebrik etti. - ANKARA