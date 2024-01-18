Üye Girişi
Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yeşilçam oyuncusu Serpil Örümcer'e yardım eli uzattı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

1970'li yıllarda Bayan Bacak lakabıyla ünlenen eski manken oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer'in faturalarını ödeyebilmek için yıllar önce çektirdiği fotoğraflarını 200 TL'den satışa çıkardığını öğrenen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş talimat verdi. Göktaş'tan talimat alan ekipler, sanatçıya yardım edilmesi için harekete geçti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, faturalarını ödemek için fotoğraflarını satmaya başlayan Yeşilçam oyuncusu Serpil Örümcer'e yardım talimatı verdi.

YETKİLİLER GÖREVLENDİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Örümcer'in sosyal medya hesabından paylaştığı yardım talebi videosunun ardından Bakanlık harekete geçti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine, konuyla ilgilenmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri görevlendirildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Örümcer, 'Ben 70 yılları sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum, elektrik, su, doğalgaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum' ifadelerini kullanmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yeşilçam oyuncusu Serpil Örümcer'e yardım eli uzattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yeşilçam oyuncusu Serpil Örümcer'e yardım eli uzattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mahinur Özdemir Göktaş Serpil Örümcer Sanat Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ÜMRANİYE METRO ÇÖKME VİDEOSU İZLE! Ümraniye'de metro çökme anı videosu, fotoğrafı var mı? Seda Sayan Anastasia kimdir? Sabahın Sultanı Seda Sayan Anastasia kim, İnstagram hesabı ne? Survivor Hakan ve Turabi olayı ne? Survivor Hakan ve Turabi neden kavga etti? Uzay aracı nereden fırlatılacak? Alper Gezeravcı nereden uzaya çıkacak, nereden gidecek? MÜGE ANLI CANLI İZLE! Müge Anlı son bölüm ne oldu? 18 Ocak Müge Anlı yeni bölüm İZLE! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 18 OCAK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Efootball 2024 sunucu bakımı ne zaman bitecek? Efootball 2024 sunucu bakımı saat kaçta bitecek? Bugün hangi maçlar var? Bugün ZTK maçı var mı? 18 Ocak Perşembe Ziraat Türkiye Kupası maçları! SON DAKİKA: Kayseri'de kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Kayseri'de deprem mi oldu? Kayseri'de Deprem mi oldu? Kayseri'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 18 Ocak Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 18 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 18 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Depremleri! Rüyada yavru kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada kedi yavrusu sahiplenmek anlamları nedir? Rüyada kağıt para almak ne anlama gelir? Rüyada kağıt para görmek, kağıt para bulmak tabirleri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title