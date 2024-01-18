Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yeşilçam oyuncusu Serpil Örümcer'e yardım eli uzattı
1970'li yıllarda Bayan Bacak lakabıyla ünlenen eski manken oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer'in faturalarını ödeyebilmek için yıllar önce çektirdiği fotoğraflarını 200 TL'den satışa çıkardığını öğrenen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş talimat verdi. Göktaş'tan talimat alan ekipler, sanatçıya yardım edilmesi için harekete geçti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, faturalarını ödemek için fotoğraflarını satmaya başlayan Yeşilçam oyuncusu Serpil Örümcer'e yardım talimatı verdi.
YETKİLİLER GÖREVLENDİRİLDİ
Edinilen bilgiye göre, Örümcer'in sosyal medya hesabından paylaştığı yardım talebi videosunun ardından Bakanlık harekete geçti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine, konuyla ilgilenmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri görevlendirildi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Örümcer, 'Ben 70 yılları sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum, elektrik, su, doğalgaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum' ifadelerini kullanmıştı.