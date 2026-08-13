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Bakanlık Tecavüz Davasına Müdahil Olacak

Bakanlık Tecavüz Davasına Müdahil Olacak
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15 yaşındaki kız çocuğunun tecavüze uğradığı iddiasıyla ilgili açılacak davaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil olacak. Mağdur ve ailesine psikososyal destek başlatıldı, failin en ağır cezayı alması için yargı süreci takip edilecek.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15 yaşındaki kız çocuğunun tecavüze uğradığı iddiasıyla açılacak davaya bakanlığın da müdahil olacağını açıkladı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan '15 Yaşındaki Kız Çocuğu Temizliğe Gittiği Evde Tecavüze Uğradı' başlıklı haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Habere konu olan olayla ilgili Kocaeli İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçerek, mağdur çocuk ve ailesiyle görüşmeler gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede uzman ekiplerimizce mağdur çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca çocuğun üstün yararı gözetilerek gerekli danışmanlık, eğitim ve sağlık tedbirleri devreye alınmıştır. Bakanlık olarak failin en ağır cezayı alması için açılacak davaya müdahil olacağız. Çocuklarımızı her türlü istismardan koruma konusundaki 'sıfır tolerans' ilkemizle yargı sürecini kararlılıkla takip edecek, mağdur çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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