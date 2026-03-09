Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı öncesinde 81 ildeki şehitliklerin bakım, onarım ve temizliği çalışması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak ve emanetlerine sahip çıkmak amacıyla Ramazan Bayramı öncesi 81 ildeki şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını başlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla hayata geçirilen uygulama çerçevesinde, Türkiye genelindeki tüm şehit mezarlarında genel temizlik ve çevre düzenlemesi yapılacak. Bakanlık koordinasyonunda başlatılan çalışma, sadece temizlikle sınırlı kalmayacak. Şehit mezarlarının mevcut durumları kontrol edilerek kayıt altına alınacak. Onarım gerektiren mezarlar tespit edilerek gerekli çalışmaların yapılması için süreç takip edilecek.

81 il müdürlüğü tarafından yürütülen hazırlıkların, Ramazan Bayramı ziyaretlerinden önce tamamlanması planlanıyor. Bu hazırlıklarla, bayram süresince gerçekleştirilecek ziyaretlerin uygun şartlarda ve düzen içerisinde yapılması hedefleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı