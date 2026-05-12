Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Amasra'daki istismar soruşturmasıyla ilgili açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Amasra'daki istismar olayı ile ilgili açılan davaya müdahil olduğunu ve sanıkların en ağır cezaları alması için süreci yakından takip edeceğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Amasra'daki istismar olayına ilişkin açılan davaya müdahil olarak, sanıkların en ağır cezayı alması için adli sürecin yakından takip edileceğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında 'Amasra'daki İstismar Soruşturmasında 33 Tutuklama' şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Bakanlık olarak, söz konusu olay adli makamlara intikal ettiği ilk andan itibaren süreci büyük bir titizlikle takip etmekteyiz. Yapılan incelemelerde, uzman ekiplerimizce mağdur çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek hizmeti verilmiştir. Ayrıca çocuğun üstün yararı gözetilerek bakım tedbir kararı alınmış olup, mağdur çocuğumuz devlet koruması altına alınmıştır. Söz konusu vakaya ilişkin açılan davaya müdahil olarak sanıkların en ağır cezayı alması için adli süreci yakından takip edeceğiz. Çocuklarımızı her türlü istismardan koruma konusundaki sıfır tolerans ilkemizle, mağdur çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e olay sözler
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Başarslan:

Amasra'daki olay. İnsanın içi acıyor. Devlet koruması sağlanmış. Denetim artırılmalı. Çocuklar güvende olmalı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİlknur Şahin:

Çok üzücü bir olay gerçekten. İnşallah suçlular en ağır şekilde cezalandırılır. Çocuklarımızı korumak hepimizin sorumluluğu ve bu tür olaylar kabul edilemez.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Cihad Kara:

Yine mi böyle bir haber! Çocuklar, özellikle kız çocuklar nasıl hala bu tür tehlikelere maruz kalıyor diye şaşıyorum! Erkek egemen toplum yapısı bu çocukları koruyamıyor, tam tersine onları tehlikeye atıyor! Bakanlığın açıklama yapması güzel ama asıl sorun sistemin kendisinde yatıyor! Kadın ve çocuk hakları konusunda çok daha radikal adımlar atılması gerekiyor!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NBA'i sarsan ölüm! Brandon Clarke hayatını kaybetti

Spor dünyasını sarsan ölüm!
Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu

Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu
İngiltere’den sürpriz Hürmüz Boğazı hamlesi: Savaş uçakları ve dron savar sistemleri gönderiliyor

Avrupa ülkesinden sürpriz Hürmüz hamlesi: Savaş uçakları havalandı

13 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında anne de tutuklandı

33 kişi tutuklanmıştı! Bir ilimizi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Tarihi ceza! Olaylı maçın faturası belli oldu

Bu saldırının bedeli çok ağır oldu
Arda Güler ve Kenan Yıldız takım arkadaşı olma yolunda

Arda'nın yanına bir Türk daha!
Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe'den sert tepki