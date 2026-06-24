AİÇÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı akreditasyon aldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından turizm alanında yetkilendirilen Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda akreditasyon almaya hak kazandı. Akreditasyon belgesi, TUADER Üyesi Prof. Dr. Gökalp Nuri Selçuk tarafından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin'e takdim edildi. Törende, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Akif Arslan ile yüksekokul yöneticileri de yer aldı.

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI PROGRAMINA AKREDİTASYON

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde yer alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı, kalite değerlendirme sürecini başarıyla tamamladı. Program, YÖKAK tarafından turizm alanında yetkilendirilen TURAK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda akreditasyon almaya hak kazandı. Akreditasyon başarısı, programın eğitim kalitesi, akademik yapısı, uygulama imkanları ve kalite odaklı gelişim anlayışı açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı'nın elde ettiği bu başarı, üniversitenin turizm eğitimi alanındaki çalışmalarını güçlendiren gelişmelerden biri oldu.

AKREDİTASYON BELGESİ REKTÖR GÜLÇİN'E TAKDİM EDİLDİ

Akreditasyon belgesi, TUADER Üyesi Prof. Dr. Gökalp Nuri Selçuk tarafından Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin'e takdim edildi. Törende, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Akif Arslan ile yüksekokul yöneticileri hazır bulundu. Belge takdiminde, programın akreditasyon sürecine katkı sunan akademik ve idari personelin çalışmaları da değerlendirildi. Üniversite yönetimi, elde edilen başarının kalite güvencesi ve sürdürülebilir eğitim standartları açısından önemli olduğunu vurguladı.

GÜLÇİN: KALİTE ODAKLI EĞİTİM ANLAYIŞIMIZIN SOMUT GÖSTERGESİ

Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, akreditasyon başarısına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı'nın TURAK akreditasyonu almasının üniversitenin kalite odaklı eğitim anlayışının somut bir göstergesi olduğunu söyledi. Gülçin, "Üniversitemiz Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programının, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yetkilendirilen TURAK akreditasyonunu almış olması, üniversitemizin kalite odaklı eğitim anlayışının somut bir göstergesidir. Bu önemli başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimizi tebrik ediyor, bu başarının üniversitemize ve ülkemiz yükseköğretimine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. AİÇÜ'nün elde ettiği bu akreditasyon başarısının, üniversitenin eğitim kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına katkı sunması ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı'nın akademik görünürlüğünü güçlendirmesi bekleniyor.

Haber: Servet Arslan