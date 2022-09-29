AİÇÜ'de sağlık değerlendirme toplantısı yapıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ), son yıllarda sağlık alanında önemli gelişmelere imza atan Üniversite ile Sağlık İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüteceği çalışmalar ile ilgili sağlık değerlendirme toplantısı yapıldı.

AİÇÜ Konukevinde yapılan toplantıya AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Faruk Kaya ve Prof. Dr. Önder Şimşek, Ağrı Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Coşkun Daharlı, AİÇÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fuat Sayır, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Adem Aslan ile Tıp Fakültesi öğretim üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, "Her meslek zor ve kutsaldır. Ancak doktorluk mesleğinin ayrı bir kutsallığı ve zorluğu vardır. Mesleğin ne denli önemli olduğunu tüm dünyayı saran Pandemiyle tekrardan hatırladık. Hamdolsun ülkemiz sağlık alanında güçlü bir durumda. Sahip olduğumuz insan kaynağı ve Hükümetimizin sağlık alanında yaptığı yatırımlarla her geçen gün gücümüze güç katmaktayız. Bu başarının elde edilmesinde siz değerli doktorlarımızın katkısı yadsınamaz. Temellerini geçtiğimiz yıl attığımız Tıp Fakültemiz ile Ülkemizin sağlık alanında ihtiyaç duyduğu insan kaynakları ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz, şu anda Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde eğitimlerine devam etmektedir. Ancak önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde öğrencilerimizi Ağrı'ya getirmeyi planlıyoruz. Bunun için gerekli altyapımızı oluşturuyoruz. Böylece hem Üniversitemiz hem de Ağrılı hemşerilerimiz için daha iyi bir hizmet sunmuş oluruz" diye konuştu. - AĞRI