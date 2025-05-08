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AİÇÜ'de kadın akademisyene anlamlı görev Açıklaması

AİÇÜ'de kadın akademisyene anlamlı görev Açıklaması
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin tarafından Rektör Yardımcılığı görevine Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu atandı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin tarafından Rektör Yardımcılığı görevine Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu atandı. Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, Prof. Dr. Erdal Yılmaz ve Prof. Dr. Yakup Karataş'ın ardından akademik başarılarının yanı sıra 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi münasebetiyle Rektör Yardımcılığına Prof. Dr. Akıncıoğlu'nu atadı.

2025 yılının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önerilerinde "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda AİÇÜ'de önemli bir atama gerçekleştirildi. Toplumsal yapının temel taşı olan aile kurumunun güçlendirilmesini hedefleyen Aile Yılı'na paralel olarak yapılan atama, hem kadın akademisyenlerin yönetim kademelerinde daha fazla yer almasını teşvik ediyor hem de üniversitelerde aile dostu politikaların daha da geliştirilmesine zemin hazırlıyor.

Prof. Dr. İlhami Gülçin, Aile Yılı'nda böyle bir görevlendirmeyi gerçekleştirmiş olmaktan memnuniyet duyduğunu, Prof. Dr. Yılmaz ve Prof. Dr. Karataş'la birlikte Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu'nun akademik birikimi ve vizyoner yaklaşımının Üniversitenin sosyal ve toplumsal katkı misyonlarını daha da ileriye taşıyacağına inandığını söyledi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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