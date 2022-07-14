Ahmet Kaya: Ülkemizi Atanamayan Öğretmen ve Kapalı Okullar Ayıbından Kurtarmalıyız

ESRA NUR PERVAN

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Çınarlı'da, kapatılan ve harabeye dönen köy okulunu ziyaret etti. Kaya, "Ülkemizde büyük bir atanamayan öğretmen sıkıntısı var. Köy okullarımız açıldığında, atanmayı bekleyen öğretmenlerimiz buralarda görev yapacaklar. Böylece atanamayan öğretmen sıkıntısının çözümüne yönelik de önemli bir adım da atılmış olacak. Ülkemizi atanamayan öğretmen ve kapalı okullar ayıbından kurtarmalıyız" dedi.

CHP Yomra İlçe Başkanı Erol Pekşen ve parti yöneticileriyle birlikte Yomra'nın Çınarlı mahallesindeki eski köy okulunda incelemelerde bulunan Ahmet Kaya, "Bakın, okulumuzun camları kırık ve metruk bina görüntüsünde burada bomboş duruyor. Bu köy okullarında binlerce insanımız yetişti, ülkenin çeşitli yerlerinde görev yaptılar ve yapmaya da devam ediyorlar. Bin bir emekle açılan bu köy okullarımız şu anda harabe, izbe şekilde, çökme tehlikesi altında ve terk edilmiş vaziyette. Aslında bu, sadece buraya özgü bir sıkıntı değil. Nereye giderseniz gidin, güzelim köy okullarımız maalesef bu durumda. Gönül istiyor ki bu okullarımıza bir el atılsın ve buralar yeniden bir eğitim yuvasına dönüştürülsün" diye konuştu.

"KÖYLERİMİZ BOŞALTILMIŞ DURUMDA"

Yomra'da okul ihtiyacı olmasına rağmen Çınarlı'daki okul binasının çürümeye terk edildiğine dikkat çeken Kaya, "Burada çok güzel bir alan var, okul binası olarak kullanılabilir. Okul ihtiyacı had safhadayken işte köylerde okullarımız böyle çürümeye terk edilmiş, köylerimiz boşaltılmış durumda. Biz diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, Millet İttifakı iktidarında köy okullarımızı tekrar açacağız. Buralar cıvıl cıvıl çocuk şenliğiyle, öğretmen aydınlığıyla tekrar aydınlanacak" dedi.

"MİLLETİMİZİ KÖYLERİNDEN KOPARIRKEN ASLINDA ÜRETİMDEN KOPARDILAR"

Kaya, köylerde okulların kapanmasıyla birlikte insanların şehirlere göç ettiğine ifade ederek, "Köydeki insanların şehirlere akın etmesi demek, üretimin bitmesi demektir. Çünkü köy, üretim demektir. Milletimizi köylerinden koparırken aslında üretimden kopardılar. İnsanları şehirlere doldurdular ve şehirler şimdi yaşanmaz hale geldi. Birçok insanımız, şehirlerin sıkıntısından uzaklaşmak, huzurlu yaşamak ve üretime yönelmek için köyüne dönmek istiyor. Ama çocuklarını okutabileceği bir okul olmadığı için şehirlerde o gürültünün, o sıkıntının içinde yaşam mücadelesi vermek zorunda bırakılıyorlar. Eğer köy okullarımız açılırsa, köyler yine öğretmen aydınlığıyla, okul aydınlığıyla donatılırsa inanıyorum ki birçok insanımız köyüne yerleşecek ve köylerde üretim artacak" diye konuştu.

"ÜLKEMİZİ ATANAMAYAN ÖĞRETMEN VE KAPALI OKULLAR AYIBINDAN KURTARMALIYIZ"

Köy okullarının yeniden açılmasıyla öğretmen adaylarının atanma sorununa da çare bulunacağını belirten Ahmet Kaya, "Anneleri, babaları büyük fedakarlıklar yaparak okuttuğu, öğretmen yaptığı on binlerce gencimiz bugün işsiz. Ülkemizde büyük bir atanamayan öğretmen sıkıntısı var. Köy okullarımız açıldığında, atanmayı bekleyen öğretmenlerimiz buralarda görev yapacaklar. Böylece atanamayan öğretmen sıkıntısının çözümüne yönelik de önemli bir adım da atılmış olacak. Ülkemizi atanamayan öğretmen ve kapalı okullar ayıbından kurtarmalıyız" dedi.

ANKA / Yerel