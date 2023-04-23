Ahmet Kaya'dan AKP Tarafından Şehit İsmini Kapatacak Şekilde Üst Geçide Pankart Asılmasına Tepki: "Bu Kadar Özensizlik Olmaz"

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon’un Of ilçesinde Şehit Er Mehmet Karaca Üst Geçidi’ne AKP tarafından şehidin ismini kapatacak şekilde pankart asılmasına tepki gösterdi. Pankartın yerini değiştiren Kaya, “Bu kadar dikkatsizlik bu kadar özensizlik olmaz. Ey iktidar partisi, sizin hiçbir vaadiniz şehitlerimizden önemli değil” dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon'un Of ilçesinde Şehit Er Mehmet Karaca Üst Geçidi'ne AKP tarafından şehidin ismini kapatacak şekilde pankart asılmasına tepki gösterdi. Pankartın yerini değiştiren Kaya, "Bu kadar dikkatsizlik bu kadar özensizlik olmaz. Ey iktidar partisi, sizin hiçbir vaadiniz şehitlerimizden önemli değil" dedi.

CHP Trabzon Milletvekili ve Adayı Ahmet Kaya, seçim çalışmaları sırasında Trabzon'da birçok ilçede şehitlerin isminin verildiği üst geçitlere isimlerin kapatılacak şekilde AKP pankartlarının asılmasına tepki gösterdi.

"TRABZON'DA HER YER İKTİDAR PARTİSİ AFİŞLERİYLE DOLU"

Of ilçesinde Şehit Er Mehmet Karaca Üst Geçidi'nde açıklama yapan Kaya, şunları söyledi:

"Trabzon'da şu anda bütün üst geçitler, billboardlar iktidar partisinin afişleriyle, pankartlarıyla ve vaatleriyle dolu. Şehidimizin isminin verildiği bu üst geçitte, AKP'nin pankartları şehitlerimizin isimlerinin üzerini kapatacak şekilde asılmış. Bu kadar dikkatsizlik bu kadar özensizlik olmaz. Ey iktidar partisi, sizin hiçbir vaadiniz şehitlerimizden önemli değil. En azından buna dikkat edin."

Daha sonra söz konusu pankartın yerini değiştiren Kaya, "Şehitlerimizin adını kapatmaya kimsenin hakkı yok" diye konuştu.