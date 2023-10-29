Ahlat'ta Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı coşkuyla kutlandı.

Sabah saatlerinde Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl'ün tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program, daha sonra Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programla devam etti. Buradaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşma Kaymakam Bingöl tarafından yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okuyan Kaymakam Bingöl, tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Ardından Ergezen Ortaokulu Mehteran Takımı sahne aldı. Sadullah Gencer Anadolu Lisesi, Selçuklu Anadolu Lisesi ve Ali Ayber Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen program; sinevizyon gösterisi, şiirlerin okunması, okul korosu şarkıları, oratoryo, zeybek, tiyatro ve halk oyunları gösterileriyle devam etti.

Kutlama programı Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle birlikte sona erdi.

Programa Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Can Fidan, Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Dr. Caner Güçlü, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - BİTLİS