Ağustosta dönecekti, şehit albayın acı haberi İzmir'deki baba ocağına ulaştı

Ağustosta dönecekti, şehit albayın acı haberi İzmir'deki baba ocağına ulaştı
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Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden, görevli olarak bulunduğu Libya'da geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında şehit oldu.

Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden, görevli olarak bulunduğu Libya'da geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında şehit oldu. Acı haber İzmir'in Konak ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

İzmirli Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden, görevli olarak bulunduğu Libya'da geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Acı haber ise Konak ilçesindeki baba ocağına ulaşırken, şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

Ağustosta dönecekti

Evli ve bir çocuk babası olan şehit Albay Maden'in, Sivrihisar Hava Meydan Komutanı olarak görev yaptığı ve Libya'daki görevinin 14 Ağustos'ta sona ereceği öğrenildi. Emekli astsubay bir babanın oğlu olan Maden'in üç kardeşten ortanca olduğu bildirildi.

Baba ocağına Türk bayrakları asıldı

Şehidin Konak ilçesindeki baba ocağına Türk bayrakları asılırken, acı haber aileyi ve yakınlarını yasa boğdu. Şehidin cenazesi yarın Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Libya'da görev yapmakta olan Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden, geçirdiği kalp krizi neticesinde derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Haziran 2025 tarihinde şehit olmuştur. Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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