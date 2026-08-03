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Ağustos seferlerine başladı, Marmaris’e 3 bin 700 turist getirdi

Ağustos seferlerine başladı, Marmaris’e 3 bin 700 turist getirdi
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Malta bayraklı dev kruvaziyer gemisi Aroya Manara, ağustos ayına eklenen 10 seferlik programın ilkini gerçekleştirerek bugün sabah saatlerinde Muğla’nın Marmaris ilçesi gümrüklü Limanı’na yanaştı.

Malta bayraklı dev kruvaziyer gemisi Aroya Manara, ağustos ayına eklenen 10 seferlik programın ilkini gerçekleştirerek bugün sabah saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesi gümrüklü Limanı'na yanaştı.

335 metre uzunluğundaki dev kruvaziyer, ilçeye 3 bin 700 yolcu ile bin 54 mürettebat getirdi. Gümrük işlemlerini tamamlayan turistler, ilçe merkezi, yat limanı ve turistik bölgeleri gezerek alışveriş yaptı, Marmaris'in tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu. Esnaf da kruvaziyer hareketliliğinin çarşıya canlılık kattığını ifade etti. Her hafta pazartesi günü Marmaris Limanı'nı ziyaret edeceği belirtilirken ağustos ayı programına eklenen 10 seferin ilki kapsamında ilçeye gelen dev geminin, akşam saatlerinde Marmaris'ten ayrılarak Bodrum Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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