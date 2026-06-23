Ağrı'da 2013 yılında kaybolan Nesim B. dosyasında 5 şüpheli yakalandı

Ağrı'da 2013 yılında kaybolan Nesim B. dosyası, polis ekipleri tarafından yeniden ele alındı. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 30 Ekim 2013 tarihinde kayıp olarak aranan Nesim B.'den bir daha haber alınamamış, yürütülen soruşturma kapsamında şahsın öldürülmüş olabileceği değerlendirilerek dosya "kasten öldürme" soruşturmasına dönüştürülmüştü. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekipler tarafından dosya 2026 yılında yeniden incelemeye alındı. Yıllar sonra yeniden yapılan detaylı çalışmalar sonucunda olayla ilgisi olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

DOSYA 2026 YILINDA YENİDEN İNCELEMEYE ALINDI

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 30 Ekim 2013 tarihinde kaybolan Nesim B. ile ilgili dosya, aradan geçen yılların ardından özel ekipler tarafından yeniden değerlendirildi. Kayıp başvurusu sonrası yürütülen soruşturmada Nesim B.'den bir daha haber alınamaması üzerine olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip oluşturuldu. Ekipler, dosyayı tüm ayrıntılarıyla yeniden inceleyerek geçmiş yıllara ait delilleri ve kayıtları tekrar değerlendirmeye aldı. Çalışmalar kapsamında 2013 yılına ait 33 farklı kamera kaydı, yaklaşık 220 saatlik KGYS görüntüsü, HTS ve baz istasyonu kayıtları ile araç hareketlerine ilişkin veriler yeniden analiz edildi. Ayrıca il merkezi, ilçeler ve köylerde kapsamlı saha çalışmaları gerçekleştirildi.

4 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONDA 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan incelemeler sonucunda olayın önceden planlandığı, Nesim B.'nin Ağrı il merkezine getirilerek öldürüldüğü ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin cinayetin farklı aşamalarında rol aldığı yönünde önemli bulgular elde edildi. Elde edilen bulguların ardından Ağrı, İzmir, Manisa ve Konya'da operasyon düzenlendi. Operasyonlarda H.K., S.K., M.K., S.K. ve D.B. isimli şüpheliler, cinayet faili oldukları değerlendirilerek gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmasıyla birlikte, yıllardır aydınlatılmaya çalışılan dosyada önemli bir aşama kaydedildi. Soruşturma kapsamında elde edilen delillerin değerlendirilmesi ve olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

NESİM B.'NİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Nesim B. cinayetinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve cansız bedenine ulaşılması amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Polis ekipleri, olayın planlanma süreci, şüphelilerin rolleri ve cinayetin ardından yaşanan gelişmeleri aydınlatmak için soruşturmayı derinleştiriyor. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı çalışma, yıllar önce kayıp olarak kayıtlara geçen dosyanın yeniden gündeme alınmasını sağladı. Kamera kayıtları, teknik veriler ve saha çalışmalarının birlikte değerlendirilmesiyle soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı. Olayın aydınlatılması için Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Nesim B.'nin kaybolmasıyla başlayan ve kasten öldürme soruşturmasına dönüşen dosyada, yakalanan şüphelilerle ilgili adli sürecin sürdüğü bildirildi.

Haber: Servet Arslan