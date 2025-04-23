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Ağrı Valisi Koç, Hastanedeki Çocukları Ziyaret Etti

Ağrı Valisi Koç, Hastanedeki Çocukları Ziyaret Etti
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, eşiyle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek onlara hediyeler verdi ve bayram sevinçlerini paylaştı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, 23 Nisan Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek bayram sevincine ortak oldu.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç ile birlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Ziyarete İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer ve Uluslararası Doktorlar Derneği (UDER) Başkanı Yusuf Yıldırım da eşlik etti. Vali Koç ve eşi, hastanede tedavi gören çocuklarla tek tek ilgilenerek bayramlarını kutladı, çeşitli hediyeler takdim etti.

Çocukların yüzünü güldüren ziyarette, ailelerle de görüşen Vali Koç, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Bayram sevincini hastanede geçiren çocuklara moral veren Vali Koç, "Bugün burada olmak, çocuklarımızla bu özel günü paylaşmak bizim için çok anlamlı. Tüm çocuklarımızın yüzünün her zaman gülmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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