Ağrı'nın Hamur ilçesinde Kızılay iş birliğiyle kıyafet yardımı yapıldı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde, Kaymakamlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Kızılay iş birliğiyle kıyafet yardımı yapıldı.

Hamur Kaymakamı Ali Yıldırım'ın himayelerinde gerçekleştirilen yardım kampanyası kapsamında, ilçeye bağlı 48 köydeki ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet dağıtıldı. Kızılay ekipleri, kıyafetleri tek tek paketleyerek ailelere ulaştırdı. Dağıtımın sonunda 470 haneye yardım edildi. Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, kıyafet yardımı konusunda çok güzel bir çalışma başlattıklarını belirterek, "Hamur Kaymakamımız sayın Ali Yıldırım bu çalışmamızı çok önemsiyor ve bizlere tam bir destek sağlıyor. Bizlerde gönülleri ısıtmaya devam ediyoruz" dedi.

Tatlı, yardım kampanyasının devam edeceğini de sözlerine ekledi. - AĞRI