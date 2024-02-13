Üye Girişi
Haberler

Ağrı'nın Hamur ilçesinde Kızılay iş birliğiyle kıyafet yardımı yapıldı

Güncelleme:

Ağrı'nın Hamur ilçesinde, Kaymakamlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Kızılay iş birliğiyle ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet yardımı yapıldı. Yardım kampanyası kapsamında 48 köydeki 470 haneye kıyafetler dağıtıldı.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde, Kaymakamlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Kızılay iş birliğiyle kıyafet yardımı yapıldı.

Hamur Kaymakamı Ali Yıldırım'ın himayelerinde gerçekleştirilen yardım kampanyası kapsamında, ilçeye bağlı 48 köydeki ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet dağıtıldı. Kızılay ekipleri, kıyafetleri tek tek paketleyerek ailelere ulaştırdı. Dağıtımın sonunda 470 haneye yardım edildi. Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, kıyafet yardımı konusunda çok güzel bir çalışma başlattıklarını belirterek, "Hamur Kaymakamımız sayın Ali Yıldırım bu çalışmamızı çok önemsiyor ve bizlere tam bir destek sağlıyor. Bizlerde gönülleri ısıtmaya devam ediyoruz" dedi.

Tatlı, yardım kampanyasının devam edeceğini de sözlerine ekledi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kaymakamlık Kızılay Hamur Ağrı Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Antalya uçuşlar iptal mi? THY, Pegasus Antalya seferleri ne zaman yapılacak? Kopenhag - Manchester City maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Kopenhag - Manchester City maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Halis mi ne demek? Halis mi anlamı ne? Leipzig - Real Madrid maçı CANLI izle! 13 Şubat Leipzig - Real Madrid maçı canlı yayın izle! Galatasaray Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Rüyada altın kolye görmek ne anlama gelir? Rüyada altın kolye görmek ne demek? Rüyada altın kolye görmek nedir? Kopenhag - Manchester City maçı CANLI izle! 13 Şubat Kopenhag - Manchester City maçı canlı yayın izle! Rüyada umreye gitmek ne demektir? Rüyada umre görmek ne anlama gelir? Rüyada umreye görmek nedir? 3. Cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye'nin 3. Üçüncü Cumhurbaşkanı kimdir? 3. Cumhurbaşkanı ismi, kariyeri ve biyografisi! 3. Cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye'nin 3. Üçüncü Cumhurbaşkanı kimdir? 3. Cumhurbaşkanı ismi, kariyeri ve biyografisi! 11. Cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye'nin 11. On Birinci Cumhurbaşkanı kimdir? 11. Cumhurbaşkanı ismi, kariyeri ve biyografisi! Rüyada saman görmek ne anlama gelir? Rüyada saman balyası görmek ne demektir? Rüyada saman görmenin tabiri ne? Rüyada kına görmek ne demek? Rüyada kına yakmak nedir? Rüyada kına görmenin yorumu nedir? Yusuf suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nedir? Yusuf suresi anlamı nedir? Yusuf Suresi meali nedir? Yunus suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nedir? Yunus suresi anlamı nedir? Yunus Suresi meali nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title