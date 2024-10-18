Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi AİÇÜ Store'yi Açtı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) üniversite logolu ürünlerin yer aldığı AİÇÜ Store düzenlenen törenle açıldı.

Öğrenci Yaşam Merkezi içerisinde konumlandırılan AİÇÜ Store'un açılışına Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcıları, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Aidiyet duygusunun pekişmesine önem veren AİÇÜ'de öğrencilerden, mezunlardan ve ailelerden gelen yoğun talep üzerine açılan AİÇÜ Store'de Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinin tasarımını, baskısını ve üretimini yaptığı üniversite logolu ürünler yer alacak.

Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversitenin aidiyet kimliğine yeni bir kazanım sağlamayı amaçladıklarını, açılışı yapılan AİÇÜ Store'de özel koleksiyon olarak hazırlanan üniversite logolu birçok ürünün AİÇÜ ailesi üyeleriyle ve tüm vatandaşlarla buluşacağını söyledi.

Özel koleksiyonlarla mağazadaki ürün yelpazesinin zaman içerisinde daha da çeşitleneceğini ifade eden Prof. Dr. Karabulut, AİÇÜ logosunun her yerde taşınabilir olmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti. - AĞRI