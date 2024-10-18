Üye Girişi
Haberler

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi AİÇÜ Store'yi Açtı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi AİÇÜ Store'yi Açtı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AİÇÜ Store, üniversite logolu ürünlerin yer aldığı bir mağaza olarak, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde düzenlenen törenle açıldı. Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, açılışta üniversitenin aidiyet duygusunu güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) üniversite logolu ürünlerin yer aldığı AİÇÜ Store düzenlenen törenle açıldı.

Öğrenci Yaşam Merkezi içerisinde konumlandırılan AİÇÜ Store'un açılışına Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcıları, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Aidiyet duygusunun pekişmesine önem veren AİÇÜ'de öğrencilerden, mezunlardan ve ailelerden gelen yoğun talep üzerine açılan AİÇÜ Store'de Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinin tasarımını, baskısını ve üretimini yaptığı üniversite logolu ürünler yer alacak.

Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversitenin aidiyet kimliğine yeni bir kazanım sağlamayı amaçladıklarını, açılışı yapılan AİÇÜ Store'de özel koleksiyon olarak hazırlanan üniversite logolu birçok ürünün AİÇÜ ailesi üyeleriyle ve tüm vatandaşlarla buluşacağını söyledi.

Özel koleksiyonlarla mağazadaki ürün yelpazesinin zaman içerisinde daha da çeşitleneceğini ifade eden Prof. Dr. Karabulut, AİÇÜ logosunun her yerde taşınabilir olmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İbrahim Çeçen Etkinlik Rektör Eğitim Yerel Yaşam

Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane

İşte 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin çalıştığı 19 hastane

 Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! 6 kişi öldü, 34 yaralı var

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 34 yaralı

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum

Bu da Bakan Şimşek'in tasarrufu: Arkadaşlara dedim ki...
Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş

Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 Halife kimdir, isimleri ne? Dört Halife sırasıyla kimler? Fuat Keyman kimdir, kaç yaşında? Fuat Keyman nereli? Müge Anlı Hatice Kübra Ateş sevgilisinin yanından çıktı! Hatice Kübra Ateş olayı nedir, kimdir ve kaç yaşında? One Direction ne zaman, neden dağıldı? One Direction Zayn neden ayrıldı, şimdi ne yapıyorlar, kaç yaşındalar? Cilt bakımında E vitamini nasıl kullanılır? E vitamini yüze nasıl sürülür? 2025 IMEI kaydı ücreti artacak mı, ne kadar olacak? Yurt dışı telefon kayıt ücretine zam var mı? BİM AKTÜEL KATALOĞU 18 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 18 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Saatler geri alınacak mı? 2024 kış saati uygulamasına geçilecek mi? Türkiye kış saati uygulamasına geçti mi, ne zaman? 19 Ekim hangi burç? 19 Ekim burç özellikleri neler, yükseleni ne? Fuat Keyman öldü mü, neden öldü? Fuat Keyman'ın hastalığı nedir? Samsunspor- Fenerbahçe maçı ne zaman? (Süper Lig 9. hafta) Samsunspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.