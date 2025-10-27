Haberler

Ağrı Emniyet Müdürü Önder'den şehit meslektaşının ismini taşıyan okula ziyaret

Ağrı Emniyet Müdürü Önder'den şehit meslektaşının ismini taşıyan okula ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, Diyadin ilçesinde meslektaşı ve 4. Sınıf Emniyet Müdürü Tufan Kansuva'nın adını taşıyan Şehit Polis Tufan Kansuva İlkokulunu ziyaret etti.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, Diyadin ilçesinde meslektaşı ve 4. Sınıf Emniyet Müdürü Tufan Kansuva'nın adını taşıyan Şehit Polis Tufan Kansuva İlkokulunu ziyaret etti.

Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen "3. Diyadin Kanyonu Yürüyüşü"ne katılmak üzere ilçeye giden İl Emniyet Müdürü Önder, dönüş yolunda şehit meslektaşı Tufan Kansuva'nın isminin verildiği okulu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Kolej ve Polis Akademisi'nde birlikte okuduğu ve aynı yatakhaneyi paylaştığı yakın arkadaşı Tufan Kansuva'nın adını taşıyan okulda duygusal anlar yaşayan Önder, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Önder, çocuklarla yakından ilgilenerek, onlara çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Önder, eğitim kurumlarının toplumun temelini oluşturduğunu belirterek, "Sevgili çocuklar, sizler bu ülkenin yarınlarını şekillendirecek olan nesillersiniz. Bizlerin en büyük sorumluluğu, sizlerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yetişmeniz için çalışmaktır. Gözlerinizdeki ışıltı, ülkemizin geleceğine olan inancımızı güçlendiriyor. Derslerinize sıkı sarılın, hayallerinizden vazgeçmeyin. Çünkü bu ülkenin size ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Eğitim camiasına yönelik desteklerinin süreceğini vurgulayan Önder, "Öğretmenlerimiz, geleceğimizin mimarlarıdır. Onların özverili çabaları sayesinde çocuklarımızın gözlerindeki umut hiç sönmüyor. Emniyet teşkilatı olarak her zaman eğitimin ve öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretin sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Önder, şehit meslektaşının adını yaşatan okulun öğrencilerle birlikte geleceğe umutla baktığını ifade etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Balıkesir'deki 6.1'lik depremin ardından peş peşe açıklamalar

Depremin ardından peş peşe açıklamalar! İşte bölgedeki son durum
Balıkesir'den korkutan görüntüler! Yıkılan binalar var

Balıkesir'den korkutan görüntüler! Yıkılan binalar var
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Fenerbahçe, derbi öncesi vitesi 5'e taktı

Ne maç ama! Fenerbahçe, derbi öncesi alev aldı
Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ilde 3 gün kesinti yok

Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ile büyük müjde
Bakanlık affetmedi! Yetkisiz ikinci el araç satanlara dev ceza

Bakanlık affetmedi, kesilen para cezası öyle böyle değil
Başsavcılık'tan hakemlerin bahis oynamasına ilişkin yeni açıklama

İşte bahis skandalında savcılığı en çok zorlayan detay
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Palayla kampüsü bastı
İlk görüntüler geldi! İşte Türkiye'nin satın alacağı o uçaklar

İlk görüntüler geldi! İşte Türkiye'nin satın alacağı o uçaklar
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Menüyü görmeniz lazım! Mekanındaki fiyatları görenler ikiye bölündü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.