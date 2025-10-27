Ağrı Emniyet Müdürü Önder'den şehit meslektaşının ismini taşıyan okula ziyaret

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, Diyadin ilçesinde meslektaşı ve 4. Sınıf Emniyet Müdürü Tufan Kansuva'nın adını taşıyan Şehit Polis Tufan Kansuva İlkokulunu ziyaret etti.

Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen "3. Diyadin Kanyonu Yürüyüşü"ne katılmak üzere ilçeye giden İl Emniyet Müdürü Önder, dönüş yolunda şehit meslektaşı Tufan Kansuva'nın isminin verildiği okulu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Kolej ve Polis Akademisi'nde birlikte okuduğu ve aynı yatakhaneyi paylaştığı yakın arkadaşı Tufan Kansuva'nın adını taşıyan okulda duygusal anlar yaşayan Önder, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Önder, çocuklarla yakından ilgilenerek, onlara çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Önder, eğitim kurumlarının toplumun temelini oluşturduğunu belirterek, "Sevgili çocuklar, sizler bu ülkenin yarınlarını şekillendirecek olan nesillersiniz. Bizlerin en büyük sorumluluğu, sizlerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yetişmeniz için çalışmaktır. Gözlerinizdeki ışıltı, ülkemizin geleceğine olan inancımızı güçlendiriyor. Derslerinize sıkı sarılın, hayallerinizden vazgeçmeyin. Çünkü bu ülkenin size ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Eğitim camiasına yönelik desteklerinin süreceğini vurgulayan Önder, "Öğretmenlerimiz, geleceğimizin mimarlarıdır. Onların özverili çabaları sayesinde çocuklarımızın gözlerindeki umut hiç sönmüyor. Emniyet teşkilatı olarak her zaman eğitimin ve öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretin sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Önder, şehit meslektaşının adını yaşatan okulun öğrencilerle birlikte geleceğe umutla baktığını ifade etti. - AĞRI