Ağrı'da öğrencilere üniversite gezisi ve emniyet söyleşisi düzenlendi

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, Diyadin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri için düzenlenen İbrahim Çeçen Üniversitesi gezisinin ardından Polisevinde öğrencilerle bir araya gelerek eğitim, meslek seçimi ve gelecek planlamaları üzerine kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Öğrencilerle samimi bir atmosferde bir araya gelen Önder, gençlerin merak ettiği soruları detaylı şekilde yanıtladı. Eğitim sürecinin, gençlerin geleceğini şekillendiren en kritik dönem olduğuna değinen Önder, hedef belirlemenin ve bu hedef doğrultusunda kararlılıkla çalışmanın önemini vurguladı.

Kent genelinde tüm okulların güvenli eğitim ortamına sahip olması için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Önder, "Bizim için en kıymetli emanet siz gençlersiniz. Sizlerin güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir eğitim ortamında yetişebilmesi için il genelinde okul önlerinde görev yapan polislerimiz her gün mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor. Amacımız, okullarımızın çevresinde her türlü riskin önüne geçmek ve siz değerli öğrencilerimizin kendini güvende hissetmesini sağlamak. Çünkü biliyoruz ki güvenli bir ortamda yetişen gençler, geleceğe daha güçlü adımlarla yürür. Bizler, hem sahada hem de sosyal faaliyetlerde sizlerle birlikte olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Meslek seçiminin hayatın en önemli kararlarından biri olduğunu ifade eden Önder, öğrencilerin ilgi alanlarını keşfetmeleri, kendilerini geliştirmeleri ve karşılaştıkları zorluklarda mücadeleden vazgeçmemeleri gerektiğini belirtti. Önder, gençlere farklı meslek gruplarını araştırmaları, kendilerine uygun alanları tanımaları ve seçimlerini bilinçli bir farkındalıkla yapmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Program boyunca öğrenciler, üniversite ziyaretinin ve emniyet teşkilatıyla bir arada bulunmanın kendilerine kattığı değerlerden bahsederek Önder'e teşekkür etti.

Söyleşinin ardından İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. - AĞRI