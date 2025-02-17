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Ağrı'daki Husumet Kocaeli'nde Kalıcı Barış ile Son Buldu

Ağrı'daki Husumet Kocaeli'nde Kalıcı Barış ile Son Buldu
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Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Tanyeli köyündeki Bilici aileleri arasında yıllardır süregelen husumet, Kocaeli'de düzenlenen bir barış merasimiyle sona erdi. Merasimde siyasi temsilciler ve kanaat önderleri yer aldı.

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Tanyeli köyünden Bilici aileleri arasında yıllardır süregelen husumet, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kanaat önderlerinin girişimiyle sona erdi.

Çayırova Muş İli ve İlçeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde düzenlenen barış merasimine AK Parti Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu, Dernek Başkanı Resul Kılıç ve yönetimi, din adamları, kanaat önderleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve polis memurları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde, din adamları tarafından barışa yönelik dualar okundu. Husumetli ailelerin tokalaşıp selamlaşmalarıyla devam eden tören, barış yemeğiyle sona erdi.

Dernek Başkanı Resul Kılıç, barışın önemine dikkat çekerek, "Her iki ailenin de barış için attığı bu adım çok kıymetli. Kanaat önderlerimizin katkılarıyla benliklerinden ve nefislerinden sıyrılarak kalıcı bir barış sağlamaları takdire şayan. Bu barışın tüm toplumumuza örnek olmasını diliyorum" dedi.

Milletvekili Halil Özyolcu ise barışın kalıcı olması temennisinde bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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