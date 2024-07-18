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Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 10 dağcı anıldı

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Ağrı Dağı'nda meydana gelen kazalarda hayatlarını kaybeden 10 dağcıyı anmak için anma programı düzenlendi. Konuşmacılar, Türkiye'nin dağcılık sporu için önemli bir yer olduğunu vurguladı.

Ağrı Dağı'nda tırmanış sırasında meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden 10 dağcı anıldı

Ağrı Dağı'nda meydana gelen kazalarda hayatlarını kaybeden 10 dağcıyı anmak için, Doğubayazıt Nuh'un Gemisi Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Ahmet Ertuğrul tarafından anma programı gerçekleştirildi.

DoğuBayazıt'ta bulunan Paraşüt Ahmet Ttesislerinde düzenlenen törende konuşan gazeteci Coşkun Aral, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı başta olmak üzere, ülkemizin dağlarında tırmanışlar sırasında bir çok dağcının hayatını kaybettiğini belirtti. Aral, "Dünyanın en önemli coğrafyalarından biri olan ülkemiz, dağcılık sporu için en önemli yerlerden biridir. Nuhun Gemisi'nin buluntularının yer aldığı, bütün dini kitaplarda yer alan Ağrı Dağı, görkemli görüntüsü ve insanın kendisini içine çeken gizemiyle binlerce dağcıyı buralara getiriyor. Hayatlarını kaybeden dağcıları rahmetle anıyoruz." dedi.

Aral, Ağrı Dağı'nı ve Nuh'un gemisini bütün dünyaya Ara Güler'in çektiği fotoğraflarla duyurduğunu vurguladı.

Toplantıya katılan Maden Teknik Arama Genel Müdür Yardımcısı Veli Altundağ ise, jeolojik miras araştırmaları kapsamında, Iğdır ile Ağrı Dağı ve çevresinde çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ve bunları kısa zaman içinde bütün dünya ile paylaşacaklarını belirtti. Dernek Başkanı Ertuğrul ise, babasının Ağrı Dağı'na tırmanan ilk sertifikalı rehber olduğunu belirterek, yıllardan bu yana Ağrı Dağı'na her yaştan insanın gerekli şartları yerine getirdiği zaman tırmanabileceğini ve dünyanın dört bir yanında bir çok insanın özellikle haziran, temmuz ve ağustos aylarında bu bölgeye geldiğini sözlerine ekledi.

Toplantıda ayrıca ölen dağcılar için turizm uzmanı Ebumuhsin Bulut'un hazırladığı sunum ve gazeteci Coşkun Aral'ın Ağrı Dağı belgeseli de izlendi. Toplantıya Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci ile birlikte, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Alma, Kültür ve Turizm Bakanlığı bakanlık müşaviri Asım Keser de katıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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